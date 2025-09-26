“Mosaico. Musica, cultura, seminari e tanto altro per fare conoscere e riflettere assieme”: via al progetto targato Sport&Valori

“Mosaico. Musica, cultura, seminari e tanto altro per fare conoscere e riflettere assieme” è questo il titolo di un importante progetto socio-culturale che ha preso lo scorso sabato 13 settembre nel giorno dell’inaugurazione della Residenza Madonna della Pace di Francavilla (viale Michetti, 47).

La serata, condotta da Luigi Milozzi del Centro Studi Sport&Valori, ha visto la presenza della sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo con delega al Turismo Daniele D’Amario.

Dopo la benedizione della struttura e il doveroso taglio del nastro, spazio alla musica con il maestro di fisarmonica Vincenzo De Ritis, direttore artistico della rassegna “Mosaico”, accompagnato dal tenore Silvano Malandra. Non è mancato il momento conviviale con prelibatezze tipiche abruzzesi e la torta benaugurale di fine serata.

Prossimo appuntamento sabato 25 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 13 al Centro Diurno Il Nodo di Miglianico (C.da Cerreto, 544/A) per un Open Day dedicato.

Il progetto socio-culturale sarà presentato nelle prossime settimane in una apposita conferenza stampa alla presenza delle istituzioni e personaggi di rilievo.

Sport&Valori APS di Giampiero Davide e Luigi Milozzi, ha infatti siglato una intesa dal carattere fortemente innovativa con il gruppo Il Nodo e altre realtà impegnate nel settore socio-assistenziale e sanitario, al fine di portare cultura dove sembra non esserci. Ma è solo apparenza.

Il mondo della terza e dalla quarta età è ricco di storie, ricordi, tradizioni che meritano di tornare nel presente attivando emozioni attraverso nuove espressioni proprio come ha intenzione di fare “Mosaico” con una serie di eventi mensili, nelle diverse strutture aperti alla cittadinanza per farne conoscere le peculiarità e le potenzialità.