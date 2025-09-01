A Chieti la presentazione del libro di Franco Farias e Francesco Sanvitale sulle bande musicali abruzzesi

Comete â€“ Scie d'Abruzzo, la collana di Ianieri Edizioni diretta da Peppe Millanta, presenta un evento dedicato al volume "Le bande musicali in Abruzzo, 1783-1984" di Franco Farias e Francesco Sanvitale.

La presentazione, in collaborazione con la Libreria De Luca di Chieti, si terrÃ il 4 settembre alle ore 21:15 nel Chiostro del Convitto G.B. Vico di Chieti. SarÃ la giornalista Alessandra Farias, figlia di uno degli autori, a parlare del volume.

Il libro, che si avvale della prefazione del giornalista Antimo Amore, Ã¨ l'ultimo numero presentato della serie dedicata all'Abruzzo immateriale e si immerge nel ruolo che le bande musicali hanno avuto per oltre due secoli. Questi "metronomi dellâ€™esistenza umana" accompagnavano ogni momento significativo delle comunitÃ , dalle feste ai funerali. Il volume racconta come le bande fossero dei veri e propri micromondi itineranti, con un codice comportamentale e linguistico che distingueva i musicisti.

"Le bande musicali in Abruzzo, 1783-1984" raccoglie l'eco di una tradizione che, seppur meno diffusa oggi, rimane impressa nella memoria collettiva. Attraverso le pagine, si scopre come la banda fosse una vera e propria grammatica sociale e un rito identitario, parlando attraverso ottoni, ance e tamburi.

L'opera Ã¨ stata scritta da due figure di spicco della cultura abruzzese: Franco Farias (1952-2024), laureato in Filosofia e storico giornalista RAI, e Francesco Sanvitale (1955-2015), musicologo, giornalista e direttore dellâ€™Istituto Nazionale Tostiano di Ortona.

"Comete â€“ Scie d'Abruzzo" Ã¨ supportata dai partner I Borghi piÃ¹ Belli dâ€™Italia, Borghi Autentici, I Parchi Letterari e il Parco Nazionale della Maiella.