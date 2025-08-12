“Ricami di luce”, esposizione di paramenti sacri antichi nella Basilica di San Tommaso Apostolo

Dal 13 al 24 agosto, la Basilica di San Tommaso Apostolo di Ortona ospiterà l’esposizione di paramenti sacri antichi dal titolo “Ricami di luce”.

L’iniziativa, promossa dalla Basilica Concattedrale di Lanciano-Ortona con la collaborazione e il supporto tecnico della Compagnia del Castello, sarà visitabile ogni giorno negli orari di apertura della chiesa, dalle 7:00 alle 20:00.

La mostra sarà allestita all’interno della basilica, nelle cappelle della Maddalena e dell’Immacolata: nella prima verranno esposti paramenti di colore rosso, nella seconda quelli di colore bianco.

I paramenti, tutti appartenenti alla Basilica, e sono di manifattura dell'Italia meridionale e coprono un arco temporale che va dal XVIII al XX secolo. Furono commissionati da vescovi e arcivescovi della diocesi di Ortona e sono realizzati in cotone, seta e cotone laminato in oro, con decorazioni in filo d’oro o in filo d’argento. Alcuni pezzi portano anche lo stemma arcivescovile del committente.

L’esposizione rappresenta un’opportunità per ammirare da vicino paramenti di grande valore storico, artistico e liturgico, testimonianza della ricca tradizione della Chiesa ortonese.