Un gesto di cuore, Gli Svitati donano a Liberamente

Nella serata di martedì 5 agosto a Ortona, presso il chiosco di Liberamente, si è vissuto un momento semplice ma profondamente significativo. L’Associazione Teatrale Gli Svitati ha consegnato un assegno di 2.000 euro, frutto dello spettacolo "Supersvitati" andato in scena il 26 e 27 aprile.

Questa donazione non è solo una cifra: è il risultato di passione, impegno, condivisione. È il segno concreto di quanto il teatro, quando è vissuto con il cuore, possa trasformarsi in un ponte tra l’arte e la solidarietà.

In merito all’iniziativa, il Presidente dell’Associazione Liberamente, Davide Spinelli, ha dichiarato:

“Siamo felici che la collaborazione con la compagnia teatrale Gli Svitati , abbia portato a un momento così bello e significativo per la nostra comunità. Il ricavato dello spettacolo, tenutosi al teatro, ci permetterà di dare concretezza ai progetti sociali su cui stiamo lavorando, contribuendo alla crescita e al benessere di tutti.”

Spinelli ha poi sottolineato l’importanza della scelta simbolica del luogo in cui si è svolta la consegna: "È altresì lodevole che la compagnia abbia scelto proprio il ‘Diversamente Chiosco’ come luogo per celebrare questo successo. È un ulteriore segnale dell'attenzione e della sensibilità che hanno dimostrato, scegliendo un luogo che incarna i valori di inclusione e solidarietà. Questo rende il risultato ancora più significativo.”

Come ogni anno Gli Svitati rinnovano il loro impegno a favore della solidarietà, scegliendo di destinare parte del ricavato delle loro attività artistiche a realtà che operano sul territorio. E ogni volta, riescono a farlo con il cuore.

A chi ha partecipato, a chi ha donato, a chi ha applaudito, a chi ha creduto in questo piccolo grande gesto, va un sentito grazie.

Grazie per la visione.

Grazie per la partecipazione.

Grazie, davvero, per il cuore.