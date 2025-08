Diorama Festival al Museo Michetti di Francavilla al Mare

Martedì 5 agosto dalle ore 18.00 al MuMi - Museo Michetti di Francavilla al Mare ci sarà una nuova tappa del Diorama Festival nel cuore del centro storico, dentro un ex convento affacciato sul mare e circondato da pini secolari. Un luogo che unisce profondamente arte, storia e paesaggio. Questa è una delle tappe più iconiche del Festival.



Durante la serata, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra del Premio Michetti 2025, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’arte contemporanea.



Protagonista della line-up, Andrea Normanno con “Drum Solo”, progetto che fonde groove acustici, elettronica e jazz cosmico in una performance visionaria e materica.

Completano il programma Trama e Mat Chiavaroli, due delle voci più interessanti della scena nu-jazz ed elettronica abruzzese.



Per le arti visive, la video-performance “Sabbiatura (Arenarsi)”, firmata ABAQ – L’Aquila, con la direzione artistica di Gioia Di Girolamo e il supporto visuale su ledwall in collaborazione con MyDw, a cura di Maurizio Coccia e Dalia Cendamo con Francesca Chiola, Sara Dias, Satya Forte.



Non mancheranno gli stand enogastronomici per raccontare l’Abruzzo anche attraverso il cibo e il vino.



"È stupendo approdare di nuovo al MuMi, un luogo bellissimo ed essenziale nel panorama culturale regionale - commenta Paolo Cicalini, direttore artistico del Diorama Festival. - Sede del Premio Michetti, ma anche riflesso della potenza d’Abruzzo: un affaccio sul mare, tra i pini marini e il vecchio borgo di Francavilla. Grazie all’amministrazione e alla Fondazione Michetti per averci accolto ancora una volta in un lungo abbraccio di bellezza."



Gioia Di Girolamo, direzione artistica visual Diorama Festival: "Portare arte in un luogo che trasuda arte è un’esperienza potentissima. Siamo felici ed orgogliosi di esserci, e vorremmo tornarci sempre".

L'ingresso è gratuito.



Evento con il patrocinio del Ministero del Turismo, Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, Comune di Francavilla al Mare, Fondazione Michetti.