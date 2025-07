‘Terrazza d’Abruzzo Fest’, tutto pronto per la quarta edizione a Guardiagrele

La quarta edizione del Terrazza d’Abruzzo Fest, appuntamento organizzato dal Centro Studi Sport&Valori del duo Giampiero Davide e Luigi Milozzi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Guardiagrele, promette di fare appassionare cittadini, turisti e anche gli illustri ospiti e premiati che si alterneranno nelle tre serate dal 31 luglio al 2 agosto.

Una manifestazione che, nel corso delle sue edizioni, ha ottenuto un crescendo di prestigio e importanza anche grazie alla capacità degli organizzatori di saper modificare il format passando da una tre giorni di solo sport, a un evento in grado di includere tematiche come la salute, il benessere, il territorio, la musica, la cultura, le eccellenze locali e ovviamente il mondo sportivo.

Per l’edizione 2025 confermato un programma delle mille sfaccettature con la kermesse che prenderà il via giovedì 31 alle ore 18, al Chiostro del Palazzo Municipale di Guardiagrele con il seminario “Il dolore cronico e l’importanza del movimento dell’età matura” introdotto dalla giornalista Francesca Di Giuseppe e moderato e ideato dal dott. Francesco Di Clemente con la partecipazione di esperti come il dott. Sergio Guerri, la dott.ssa Giada Pantalone, il dott. Vittorio Gennaro, la dott.ssa Zaira Lazzari e la dott.ssa Giulia Di Sipio.

La serata proseguirà con l’inaugurazione del Totem Benessere (ore 20 via Orientale) e lo spettacolo “Solo Fiso” (ore 21,30) a cura del maestro fisarmonicista Vincenzo De Ritis.

Il giorno seguente, venerdì 1° agosto, sempre al Chiostro del Palazzo Municipale ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli a cura del fotografo Gianni Ortolano. Alle ore 21 in piazza Nicola da Guardiagrele ci terrà il “Gran galà Stelle di Maja” premio nazionale Terrazza d’Abruzzo; talk condotto dalla giornalista Mila Cantagallo con riconoscimenti al maestro Mimmo Locasciulli, al maestro Michele Di Toro, al maestro Davide Cavuti, Anna Bischi Graziani che riceverà il Premio in memoria del marito il grande cantautore teramano Ivan Graziani e al giornalista e critico musicale Paolo Talanca.

La serata sarà chiusa dal concerto della Tribute Band Ivan Graziani DADA che coinvolgerà i presenti sulle note dei successi del grande Ivan. Madrina delle tre serate sarà la campionessa di pattinaggio a rotelle Debora Sbei. Agli ospiti e ai premiati sarà consegnato un oggetto dell’artigianato della ceramica abruzzese realizzato dall’ artista Stefania Santone con il simbolo della tre giorni ovverosia la Serpentosa, splendido gioiello realizzato dal maestro orafo Vincenzo Torrieri che diventa il brand ufficiale della manifestazione.

Chiusura sabato 2 agosto quando dalle ore 18 nelle vie del centro storico di Guardiagrele, prenderà il via la Notte Azzurra dello Sport a cura del CONI Chieti e del suo delegato Massimiliano Milozzi. Un pomeriggio nel quale le più svariate discipline sportive avranno modo di tenere delle rappresentazioni e consentire specie ai più piccoli di provare e soprattutto divertirsi a ritmo di sport. La serata avrà il suo clou alle ore 21 in piazza Nicola da Guardiagrele con il Premio Nazionale Terrazza d’Abruzzo e il talk con la partecipazione di Alessio Tacchinardi (già giocatore della Juventus), il giornalista Rai Ciro Venerato che riceverà il Premio come giornalista dell’anno, Gianluca e Rocco Sbaraglia, duo teatino che partecipa alla Parigi Dakar, il neo mister del Pescara Calcio Vincenzo Vivarini e il campione italiano e mediterraneo di pugilato Emanuele Cavallucci.

La serata sarà aperta dalla superba voce del soprano Chiara Tarquini che eseguirà l’inno nazionale e un brano di un’opera classica e si concluderà con il concerto (inizio ore 22,30) della Tribute Band Eros Ramazzotti Tiziano Ferro FerrEros.