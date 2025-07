Il rock esplode sul palco di Estatica con quattro appuntamenti

Estatica a tutto rock al Marina di Pescara dove sta per tornare la rassegna Combat Rock che farà risuonare l’Arena sul mare con quattro appuntamenti in programma: Floyd vs Floyd (25 luglio), The Biggest Combat Rock Band (27 luglio), AC/DC Rock Fest (13 agosto) e Best Rock Songs (16 agosto).

Si inizia dalle atmosfere psichedeliche dei Pink Floyd con una grande novità: per la prima volta al Combat Rock ci saranno due band che si sfideranno sul palco sulle note di un unico artista – i Pink Floyd appunto - lasciando al pubblico la sentenza finale. Davanti al pubblico del porto turistico pescarese si esibiranno la nota band locale Paintbox e gli And Then di Milano.

Il 27 luglio, torna invece The Biggest Combat Rock Band, la più grande rock band d’Abruzzo con quasi un centinaio fra batteristi, bassisti, chitarristi e vocalist che si riuniranno per suonare insieme e realizzare un videoclip. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli strumentisti e vocalist di ogni parte del mondo. Una vera sfida a colpi di chitarre elettriche e adrenalina pura con le maggiori hits delle icone leggendarie che hanno scritto la storia del rock mondiale. Il tutto su un palco allestito per le grandi occasioni, con video mapping, effetti luci, scenografie e un pubblico pronto a scatenarsi.

Il 13 agosto, nuovo appuntamento con il rock, questa volta con le sonorità degli AC/DC. A riportare sul palco dell’Arena del porto turistico l’hard rock più autentico, regalando un tributo alla band che ha segnato la storia di questo genere musicale nel mondo, saranno gli Hells Bells, accompagnati da musicisti e ospiti che si alterneranno sul palco per regalare emozioni indimenticabili.

L’ultimo appuntamento di Estatica 2025 con il Combat Rock sarà, infine, quello del 16 agosto con “Best Rock Songs”, un evento dedicato alla versione unplugged delle rock band storiche e all’interpretazione di grandi classici che hanno fatto la storia del Rock, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. I due gruppi protagonisti, formati per l’occasione poco prima dell’evento, saranno guidati da Simone Flammini (Beatles, Bon Jovi, Whitesnake, Deep Purple) e da Mauro Aspite (Nirvana, Pearl Jam e tanti altri).