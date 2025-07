Antonello Venditti e Fiorella Mannoia a Lanciano, concerti targati Confartigianato e Ancos

Due grandi concerti animano l’estate abruzzese: Antonello Venditti e Fiorella Mannoia.

A organizzare i due appuntamenti sono Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila e ANCoS Aps Chieti, in collaborazione con Elite Agency Group. Le due icone della musica italiana si esibiranno al Parco Villa delle Rose di Lanciano, portando sul palco due spettacoli coinvolgenti e carichi di emozione. L’appuntamento con l’esibizione di Antonello Venditti è per giovedì 17 luglio, quello con il concerto di Fiorella Mannoia è per venerdì 18 luglio, alle ore 21:30.

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti torna dal vivo con “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”, che ha preso il via il 17 giugno, la notte prima degli esami di maturità, dalla sua Roma, con due concerti alle Terme di Caracalla (17 e 19 giugno), e che va avanti nelle più prestigiose location outdoor d’Italia, tra cui il Parco Villa delle Rose di Lanciano.

Venerdì sarà invece la volta di Fiorella Mannoia, con una tappa del suo emozionante tour “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Mannoia incontrerà gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto il cielo stellato di Lanciano.

“Con questi due eventi – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo – confermiamo l'impegno della nostra associazione a sostegno della valorizzazione del territorio anche attraverso la cultura, la musica e lo spettacolo. In questo caso, anche grazie al contributo dell'Ancos, siamo riusciti a portare sul nostro territorio iniziative di grande valore e richiamo nazionale. Siamo convinti che il turismo e gli eventi siano leve fondamentali per sostenere l’economia locale, attrarre visitatori e promuovere la bellezza e le potenzialità della nostra provincia e, più in generale, dell'Abruzzo”.

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e il consigliere delegato agli Eventi, Fernando De Rentiis, "rivolgono un sentito ringraziamento alla Confartigianato per i due prestigiosi appuntamenti, che vedranno la partecipazione di numerose persone pronte ad apprezzare la vicinanza dell’associazione al nostro territorio".

I biglietti per entrambi i concerti sono in vendita online (CiaoTickets e TicketOne) e nei punti vendita.