'Mediterranea', ultima serata per la storica fiera agroalimentare abruzzese

Si chiude oggi, domenica 6 luglio, la XXXIX edizione di Mediterranea, la storica fiera agroalimentare dell’Abruzzo, che da venerdì anima il porto turistico Marina di Pescara dalle 19 alle 00:30 (ingresso libero).

La cerimonia inaugurale, guidata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, ha dato il via a una tre giorni densa di eventi dedicati alla promozione del territorio, tra eccellenze enogastronomiche, artigianato artistico e turismo esperienziale. Momenti clou della serata, il tributo ai vincitori del Premio nazionale Ercole Olivario, i produttori di olio Tommaso Masciantonio e Claudio Di Mercurio; la consegna delle targhe a Pasquale D’Alesio, scomparso improvvisamente a gennaio, e alla memoria di Tino Fortunato Di Sipio per l’anima che hanno dato, per anni, ininterrottamente, a costruire l’identità e la forza di Mediterranea.

Domenica 6 luglio. Mediterranea si chiuderà in bellezza con la mise en place firmata Tavola Audace (ore 19:20) e il tortello all’Abruzzese dello chef Francesco Cinapri, prima del gran finale con Vincenzo Schettini, il divulgatore noto come “La fisica che ci piace”, atteso sul palco centrale alle ore 21. Info e prenotazioni su www.mostramediterranea.it.