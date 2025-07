'Scintille', appuntamento con la presentazione del libro 'Scellerate' di Antonella Finucci

Sabato 5 luglio, alle ore 21.30, a ZooArt presentazione del libro Scellerate- Storie di donne e scintille nei paesaggi d’Abruzzo con l’autrice Antonella Finucci (Radici Edizioni) e con le letture ad alta voce di Angelica Di Pierdomenico e Miriana Mambella.

Si tratta del quarto appuntamento con la rassegna Scintille, per la direzione artistica di Alice Rifelli editrice indipendente Scintille è organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Donn.è entra in gabbia”, giunta alla seconda edizione, negli spazi di ZooArt sottostanti la Passeggiata Orientale.

Ospite sabato 5 luglio alle 21.30 a Zoo Art sarà Antonella Finucci docente e giornalista che dialogherà con Alice Rifelli. Ha collaborato come addetta stampa per Einaudi Editore, è stata redattrice per LT Multimedia, Direttrice responsabile del trimestrale «Autismo & Co.» e speaker radiofonica nella trasmissione Ticket to ride di Radio L’Aquila 1.

Donne e natura. Sguardo femminile e territorio. Scintille e chiome scapigliate. C’è questo e tanto altro nel personale itinerario abruzzese di Antonella Finucci fatto di boschi, valli, mari e montagne e segnato dall’intimo rapporto tra ogni elemento del paesaggio e le protagoniste che hanno contribuito, o contribuiscono oggi, al racconto corale della regione. Artiste e scrittrici, traduttrici del Premio Nobel per la Letteratura ma anche geologhe militari e guide escursionistiche, sante e donne pastore. Le scellerate di questo libro sono donne che hanno seguito la loro natura più intima senza lasciarsi condizionare, evitando percorsi prestabiliti e aspettative sociali imposte.

Dal bosco della dea Angizia al dialetto dei romanzi di Donatella Di Pietrantonio, passando per l’esilio di Natalia Ginzburg, le poesie di Amelia Rosselli e per decine di altre figure femminili che si sono trovate per lunghi o brevi periodi a vivere l’Abruzzo, una coinvolgente narrazione capace di attraversare i confini porosi del genere e quelli spesso invisibili del paesaggio.

L’appuntamento, come tutti quelli della rassegna “Donn.è entra in gabbia”, è gratuito e non necessita di prenotazione.

Nella gabbia 1 di Donn.è a ZooArt inizia la rassegna delle installazioni artistiche che si alterneranno fino a fine stagione. Si comincia con le opere di Mimmo Francone e con la sua "Il femminile sognato" un percorso interattivo—acrilico, fotografia, colature—che esplora la condizione femminile, con QR code legati a poesie, racconti e musica. Francone è un’artista con radici salentine e un legame profondo con l’Abruzzo. Pittore e architetto esplora tematiche che spaziano dall’introspezione al femminile.

Donn.è è un’associazione di promozione sociale al femminile, senza scopo di lucro, nata ad Ortona nell’agosto del 2012. Le attività mirano a contrastare ogni forma di violenza di genere. Nel contempo l’associazione vuole promuovere attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla comunità sul fenomeno della violenza su donne e minori con la finalità di attivare un cambiamento culturale che abbia come punto di partenza la parità di genere.