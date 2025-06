Cotto a puntino il programma di 'Mediterranea'

“È con orgoglio che presento la XXXIX edizione di Mediterranea, la storica fiera dell’agroalimentare che, da anni, rappresenta una vetrina d’eccellenza per il nostro territorio”, dichiara Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara. “Grazie a partner, istituzioni e a tutte le realtà coinvolte – dall’assessorato all’agricoltura della Regione Abruzzo al Consiglio regionale, da FISAR a Slow Food Abruzzo – abbiamo costruito un programma ricco, innovativo e fortemente identitario, capace di raccontare il nostro territorio a 360 gradi tra eccellenze enogastronomiche, foodtech, artigianato artistico, giovani talenti fino e grandi nomi della cultura e della comunicazione.”

Mediterranea 2025, in programma dal 4 al 6 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara (dalle 19:00 a 00:30, con ingresso libero) si presenta quest’anno con un programma ancora più articolato che intreccia promozione turistica, agroalimentare e artigianato artistico grazie alla regia progettuale dell’ente camerale. “Mediterranea non è solo una fiera”, sottolinea Tosca Chersich, dirigente dell’Area Promozione, “ma una narrazione esperienziale pensata per far vivere al pubblico un viaggio autentico in Abruzzo, attraverso shopping, degustazioni, laboratori tematici e masterclass, coinvolgendo chef, produttori e artigiani, ma anche influencer e divulgatori che parlano ai giovani e alle famiglie.”

Tra gli ospiti speciali dell’edizione 2025 spiccano due protagonisti amatissimi dal pubblico:

sabato 5 luglio, alle ore 21:00, salirà sul palco principale Paride Vitale, imprenditore e professionista della comunicazione, per raccontare la sua visione di un Abruzzo che unisce identità, gusto e creatività.

Grande attesa anche per Vincenzo Schettini, conosciuto come “La fisica che ci piace”, che animerà la manifestazione con uno spettacolo gratuito domenica 6 luglio alle 21.00. “Parleremo di opportunità e sfide, con energia e positività” – dichiara il professore. Llo spettacolo di Schettini è prenotabile sul sito www.mostramediterranea.it dalle ore 13:00 del 27 giugno alle ore 13:00 del 30 giugno e, comunque, fino ad esaurimento posti. I biglietti andranno ritirati presso la segreteria della fiera tutti i giorni della manifestazione, entro le 19:30 del 6 luglio.

Il programma enogastronomico, curato in collaborazione con FISAR Pescara e Slow Food Abruzzo, prevede momenti di alta formazione e degustazione: venerdì 4 luglio, la Masterclass “Spumanti d’Abruzzo, lo stato dell’arte”; sabato 5 luglio, la presentazione dei Top Wines della Guida Slow Wine 2025 Abruzzo e Molise con oltre 30 cantine presenti; domenica 6 luglio, la Masterclass dedicata al vino rosato: “Rosa, Rosae, Rosae…”, un viaggio sensoriale tra stili e territori. Molto interessanti gli abbinamenti Slow Food Abruzzo con Anteprima Fermenti d’Abruzzo ed i laboratori dedicati all’Olio, forti del premio nazionale Ercole Olivario che è stato conferito, quest’anno per la prima volta, a due etichette abruzzesi.

Importante anche il contributo di RED Academy, con due showcooking a tema sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali: venerdì 4 luglio con lo chef Nicola Fossaceca e sabato 5 luglio con lo chef Massimo Polidori. La manifestazione vedrà, inoltre, la partecipazione di Francesca Della Penna, conosciuta come The Gluten Freelancer, con un laboratorio dedicato alla cucina gluten free, e dell'influencer e project manager Lorena Marinucci, in rappresentanza delle nuove professionalità del mondo food e comunicazione.

E poi spazio anche alla mise en place con Tavola Audace, domenica 6 luglio alle 19:20, e al tortello all’abruzzese di Francesco Cinapri, accompagnati dagli aperitivi di Cerasuolo a Mare.

C’è tempo, infine, fino a domenica alle 23:59 per partecipare al contest “Core a core – la mia anima abruzzese” che consiste nell’inviare agli uffici camerali un video di max 60 secondi esprimendo la propria anima abruzzese. I contributi che otterranno più like sulla pagina Instagram di Mostra Mediterranea concorreranno al premio di cinquecento euro, oltre a corsi amatoriali di Red Academy e prodotti tipici abruzzesi (info e regolamento su www.mostramedirranea.it).