Villa San Leonardo, festa di fine anno tra musica, emozioni e “campioni”

" Villa San Leonardo 11 giugno 2025

Come di consuetudine, la Scuola Primaria di San Leonardo dell’Istituto Comprensivo Statale Tosti, ha concluso l’anno scolastico con la socializzazione finale, per salutare gli alunni di classe quinta ed accogliere i bambini della futura prima e per augurare buone vacanze a tutti !

Assistere al passaggio di consegne tra i grandi ed i futuri “primini” è stato molto emozionante: ognuno di loro si trova in sospeso, con uno sguardo nostalgico rivolto alla scuola che lascia ed un altro proiettato verso le avventure che riserva il futuro !

Il tema portante “Un anno da campioni” ha preso avvio con l’accoglienza di settembre e ha guidato tutte le attività, fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Un plesso piccolino come quello di San Leonardo è la dimostrazione che, per fare bene, basta volerlo, non necessitano grandi numeri !! Gli alunni hanno allietato i presenti con canti, balli e brani suonati con i loro strumenti musicali.

Ringraziamo il professor Fausto Esposito, che con grande maestria e pazienza ha guidato gli alunni di quinta nel percorso musicale durante tutto l’anno scolastico, i quali ci hanno allietato con un bel concerto finale, sia corale che strumentale. Grazie anche al nostro preside, prof. Luca Menna che ha salutato i presenti con parole di apprezzamento ed incoraggiamento. Un grande grazie a tutte le persone che hanno collaborato all’allestimento, per la piena riuscita della serata. Ed un ringraziamento va anche ai docenti ed ai collaboratori ATA, che come sempre, in modo sinergico,

hanno saputo regalarci una serata indimenticabile !