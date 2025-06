Francesca Fagnani al Festival SquiLibri di Francavilla al Mare

Il Festival SquiLibri che sarà a Francavilla al Mare dal 20 al 22 giugno ospita uno degli appuntamenti più attesi di questa IV edizione, quello con la celebre giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani che grazie al suo stile giornalistico incisivo e alla sua capacità unica di condurre interviste profonde e rivelatrici ha conquistato il pubblico. Entusiasmo da parte dell'amministrazione di Francavilla guidata dalla sindaca Luisa Russo che insieme alla Scuola Macondo di Pescara si spinge sempre oltre con la qualità del Festival diretto da Peppe Millanta.

Come sostiene l'assessora alla cultura Cristina Rapino, "SquiLibri cresce e i nomi che pian piano stiamo svelando ne sono una prova. Puntiamo molto anche sul giornalismo di qualità ed ecco perchè siamo orgogliosi della presenza di Francesca Fagnani; condividiamo con lei anche le origini abruzzesi di cui siamo fieri. La sua presenza per noi è un'opportunità di valore perché oltre alla sua spigliata capacità nel condurre e nell'intervistare, il suo è anche anche un elevato esempio di giornalismo vero che possiamo mostrare al pubblico e magari anche a quei giovani che desiderano intraprendere questo lavoro in cui bisogna credere fermamente".

L'appuntamento con la Fagnani è per domenica 22 giugno alle ore 21 in piazza Sirena; in dialogo con la giornalista ci sarà Francesco De Marco e l'intervista si concentrerà su "Mala. Roma criminale" (Sem, Italian Tabloid) scritto con rigore di cronaca: qui la Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della Capitale. Mala è un’inchiesta documentata, implacabile e travolgente come una serie tv sui narcos sudamericani, che svela chi sono i nuovi padroni di Roma, la città che si diceva non volesse padroni.

La pace è finita e ora le gang sono in guerra. Sotto il manto della grande bellezza, nel sottosuolo perso e dannato di Roma scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Lo scontro infuria, invisibile agli occhi dei più. È così da quando, il 7 agosto 2019, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo degli Irriducibili della Lazio e ai vertici della “batteria di Ponte Milvio”, viene freddato da un sicario che gli spara alla testa, mentre se ne sta seduto su una panchina al parco degli Acquedotti.

Ma Diabolik è solo la punta dell’iceberg di quella rete di organizzazioni criminali che governano sul territorio: connection tentacolare che comprende il cartello di Michele ’o Pazzo, la malavita storica e quella emergente, e poi il sodalizio, spietato e potente, degli albanesi, che sono cresciuti all’ombra di Piscitelli e sono diventati i Signori del narcotraffico. Così, la vendetta è l’innesco di un conflitto senza quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, dal litorale ostiense a Tor Bella Monaca: un business gigantesco in cui tonnellate di coca muovono milioni. In queste pagine, voci urlano prima di spegnersi nel buio, armi sparano in pieno giorno, la droga invade le strade, i soldi si prestano a strozzo e i debiti si saldano sempre: a qualunque costo e spesso nel peggiore dei modi.