Il coreografo teatino Tiziano Di Muzio festeggia 25 anni di carriera nel mondo della danza e del teatro

Venerdì 13 giugno andrà in scena a Chieti, al Teatro Marrucino, “Mediterraneo - I giochi dell’acqua” spettacolo di fine anno del Centro di Formazione Professionale Progetto Danza di Chieti, fondato nel 2009 da Tiziano Di Muzio, dopo un lungo lavoro di ricerca sul territorio teatino durato più di dieci anni, che lo ha portato a Roma, in Italia e all’estero.

Di Muzio, per l’occasione, festeggerà il traguardo dei 25 anni di carriera. Il coreografo teatino, nel corso del tempo, ha lavorato e collaborato, in Italia e all’estero, con i maggiori centri e le grandi personalità del panorama della danza, del teatro e delle arti. Formatosi al Renato Greco Dance Studio di Roma, ha studiato, poi, con maestri di fama internazionale mettendosi in luce, da subito, per la sua vocazione e innato talento per la didattica e la coreografia. Contestualmente ha fatto alcune esperienze televisive e danzato in molti teatri italiani affiancando all’attività di danzatore quella di docente di tecnica moderna e contemporanea, di coreografo e regista. Fra tutti ricordiamo il lavoro con il mimo, regista e coreografo Lindsay Kemp e altri nomi dello scenario italiano.

“Il Teatro Marrucino rappresenta il mio "primo" palco, il luogo in cui tutto ha avuto inizio - ha sottolineato Tiziano Di Muzio - Dopo 25 anni di carriera in Italia e all'estero, le mie radici sono la culla insostituibile dove festeggiare questo traguardo. La passione, la voglia di imparare, scoprire e fare della danza la mia vita, sono vivi oggi come all'inizio. L'emozione è indescrivibile e, insieme ad essa, la consapevolezza che questo è solo un "nuovo" inizio - ha detto Di Muzio - Tutto questo mi fa vibrare il cuore esattamente come quando ero un giovane danzatore che si affacciava, timido, al mondo dell'arte”.

Affermatosi sulla scena romana come insegnante, Di Muzio ha lavorato presso la scuola diretta da Raffaele Paganini e Luigi Martelletta. Dal 2022 è docente presso la scuola del Balletto di Roma, diretta da Paola Jorio e per i corsi di avviamento professionale del Balletto di Roma. Tiene stage in diversi centri nazionali e internazionali e numerosi sono stati, nel corso degli anni, i riconoscimenti e i premi vinti in concorsi e festival europei. Laureatosi con lode al DAMS di Roma Tre, collabora come studioso e regista con l’Università dedicandosi anche al lavoro con gli attori.

L’appuntamento, quindi, è per il prossimo 13 giugno, alle ore 21.00, presso lo storico e prestigioso teatro teatino in un viaggio attraverso le culture, i suoni e le tradizioni dei popoli e delle terre bagnate dal Mar Mediterraneo. A legare le storie sono i racconti, a volte silenziosi, di ciò che li accomuna: l’acqua. Ospiti della serata saranno Virginia Battisti e Sara Costarelli, danzatrici del Cap Project del Balletto di Roma.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro e sulla piattaforma ciaotickets.com