All'abruzzese Cinzia Di Cristoforo il Premio 'Donne Cuore e Testa'. Cerimonia a Montecitorio

Il 21 maggio 2025 a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati, durante la cerimonia “Arti e professioni dell’eccellenza italiana - Premio Wella ai migliori saloni italiani” Cinzia Di Cristoforo, di Pineto, ha ricevuto il Premio Donne Cuore e Testa.

Il premio è stato conferito alla presenza dei vertici di Wella e dei Senatori Renato Ancorotti e Tilde Minasi.

Di seguito la motivazione:

Celebra quest’anno il suo quarantesimo anno di attività e collaborazione con Wella, un traguardo che corona non solo la sua lunga carriera, ma anche la sua forza e determinazione come donna nel settore dell’hairstyling. Con passione e impegno, ha saputo costruire una carriera solida, diventando una delle donne più influenti e rispettate nel mondo della bellezza. Da sempre coinvolta in progetti di formazione e in eventi di alto livello, è oggi un riferimento imprescindibile nel territorio abruzzese, dove, con orgoglio, rappresenta il polo di Pescara. Con la sua visione e leadership femminile, ha saputo rendere il suo salone punto di riferimento per la qualità e l'innovazione, diventando per molte giovani donne un esempio di ispirazione. Il premio riconosce il suo straordinario impegno nel far crescere la sua professione, la sua passione indomabile e la sua influenza come donna che ha lasciato un segno indelebile nel settore e nella comunità.