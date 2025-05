"Note contro il silenzio", a Lanciano il concerto per dare voce a chi non ne ha

Un pomeriggio di emozioni, riflessione e speranza: sabato 24 maggio, alle ore 18.00, il Polo Museale di Lanciano ospiterà il concerto "Note contro il silenzio", un evento che intreccia musica e impegno sociale per accendere i riflettori su un tema purtroppo ancora attuale: la violenza sulle donne.

Protagonisti della serata saranno il cantautore Fiorindo Tittaferrante e la sua band, accompagnati dal musicista Alberto Paone, in una performance dal forte impatto emotivo. Attraverso le loro canzoni, gli artisti intendono scuotere le coscienze e promuovere valori di rispetto, parità e inclusione.

Il concerto sarà anche un momento di incontro tra arte e solidarietà. La serata sarà arricchita dalla partecipazione della Cantina Orsogna, che presenterà i vini del progetto EVA PATCH, simbolo di impegno concreto contro la violenza di genere, e dell’Associazione Dafne, attiva nella prevenzione e nel supporto alle vittime.

A rendere ancora più inclusivo l’evento sarà la traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana), con la presenza di performer musicali che renderanno accessibili emozioni e parole anche alle persone sorde.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dal Rotary Club di Lanciano con il patrocinio del Comune di Lanciano. Un’occasione per unire cultura e consapevolezza, dimostrando che la musica può davvero essere una voce potente per chi, troppo spesso, non può farsi sentire.