"Solo Piano Recital", al via il festival musicale itinerante delle Pro Loco abruzzesi con la pianista Maria Gabriella Castiglione

Una rassegna di concerti a ingresso gratuito, in location di indubbio fascino, nelle quattro province abruzzesi con un’artista di spessore, la pianista Maria Gabriella Castiglione: sono questi gli elementi caratterizzanti di Solo Piano Recital, il primo festival musicale itinerante promosso dall’UNPLI-Unione nazionale delle Pro Loco Italiane Abruzzo, principale organizzazione di rappresentanza delle Pro Loco abruzzesi, che ha preso il via venerdì 16 maggio a Nerito di Crognaleto e si concluderà il 24 ottobre prossimo a Sant’Omero.

«Solo Piano Recital– afferma il presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio – è un’iniziativa che da una parte punta a diffondere la cultura musicale mondiale, dall’altra a valorizzare i talenti artistici locali e a promuovere i luoghi della cultura dei centri minori abruzzesi».In sostanza, la proposta consiste in una rassegna di nove concerti di pianoforte, tenuti dalla Castiglione, talentuosa pianista pescarese, in nove località della regione tra maggio e ottobre, organizzati con il supporto delle locali Pro Loco aderenti alla rete UNPLI, proprio per garantire la migliore riuscita in termini di coinvolgimento del pubblico, artistici e logistico-organizzativi.

Se quindi, da una parte si vuole incidere sulla crescita sociale e culturale della comunità abruzzese, anche grazie a un repertorio musicale di rilievo e d’importanza mondiale, dall’altra non manca un riferimento al ruolo della musica quale portatrice di un messaggio di pace e di speranza, che proprio con i concerti si vuole diffondere tra le persone: «Non è un caso – prosegue il presidente Di Addezio – che la Castiglione è impegnata incessantemente in iniziative dal forte impatto sociale e da incisivi segnali volti a promuovere e a diffondere questi valori universali».

Oltre a ciò, la scelta dei luoghi è stata attentamente ponderata sia per garantire una diffusione omogenea nel territorio regionale, sia per assicurare l’accesso alla cultura anche a chi vive nelle aree interne, «sempre più costrette – conclude il presidente Di Addezio – a lunghi spostamenti per prendere parte a pratiche ed iniziative culturali come quella proposta».