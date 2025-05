Sabato 17 maggio dalle 10:00 alle 12:30 , presso la base nautica della Lega Navale di Ortona , in via Cervana zona molo sud del Porto di Ortona , meteo permettendo, la PGS Abruzzo con le 3 società affiliate APS Liberamente, APS Ortona Sub e la Lega Navale Italiana sez.di Ortonaorganizza una uscita di inclusione sociale in mare con ragazzi diversamente abili seguiti dalla Associazione Promozione Sociale Liberamente.