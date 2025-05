"Buon compleanno Noemi, 13 anni senza mai arrendersi", l'evento a Francavilla al Mare

Si avvicina il compleanno della piccola Noemi; l'Associazione Progetto Noemi è al lavoro per organizzare la Festa per il Compleanno di Noemi Sciarretta: un evento speciale per divertire, emozionare ma anche fare del bene. L'appuntamento "Buon compleanno Noemi, 13 anni senza mai arrendersi" è realizzato insieme alla Uao Spettacoli, in collaborazione con il Kiwanis di Chieti-Pescara ed è previsto per il 15 giugno alle ore 19.00 a Francavilla al Mare, nella cornice dell'Auditorium Sirena.

È a Francavilla, dunque, che si terrà una serata indimenticabile dedicata a Noemi e a tutti i bambini che affrontano quotidianamente sfide straordinarie. Noemi, la piccola guerriera, compie 13 anni e desidera condividere la sua gioia con tante persone, amici di sempre e nuove conoscenze ed in più, la serata, sarà un’occasione imperdibile per unire la comunità in un abbraccio di solidarietà e amore.

Il palcoscenico del Sirena, si animerà con performance coinvolgenti, ospiti speciali e sorprese che lasceranno il pubblico incantato. Presenta la serata l’attore e produttore Federico Perrotta e come commenta il papà di Noemi, Andrea Sciarretta: “Quest'anno festeggiamo 13 anni di vittorie per Noemi, sarà un modo per ripercorrere insieme anche tutti i traguardi raggiunti in questa prima parte di vita. Festeggiamo il valore essenziale della vita e per questo invitiamo tutti coloro che hanno a cuore l'esistenza umana a partecipare e dare il contributo. Approfitto per ringraziare tutti coloro che renderanno l'evento possibile e tutti coloro che finora non ci hanno lasciati soli, ognuno con le proprie capacità".

L’evento che in passato ha visto partecipare nomi del calibro di Lino Guanciale, Paolo Ruffini, Claudio Lauretta, Dado, Mariella Nava, Nduccio, Vincenzo Olivieri e tanti altri, non solo celebrerà il compleanno di Noemi, ma sarà anche un’opportunità per sensibilizzare le persone sulla missione dell’Associazione Progetto Noemi e raccogliere fondi per sostenere i numerosi progetti a favore dei bambini con disabilità gravissime e delle loro famiglie.

"L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Progetto Noemi, permettendo di portare avanti il nostro lavoro con ancora più determinazione, e con maggiore convinzione grazie all'aiuto di tutti. Per noi il sorriso della nostra guerriera è vita, divertitevi con noi facendo del bene" – conclude Andrea.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Francavilla al Mare.

I biglietti per l’evento sono disponibili al numero 333. 500 1699, sul sito www.ciaotickets.com .

Per info www.progettonoemi.com, sui social al tag @progettonoemi