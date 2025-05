Ortona, elettori protagonisti di "Unaltrodibattito" con i candidati a sindaco al Cinema Zambra

In vista delle elezioni amministrative 2025 previste anche per il Comune di Ortona, Unaltroteatro di Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio propone, insieme a 66026Ilblog, Unaltrodibattito per sabato 10 maggio alle ore 10.30 presso il Cinema Auditorium Zambra di Ortona: i 7 candidati a sindaco saranno sul palco per rispondere alle domande del pubblico e non per delineare programmi elettorali.

Unaltrodibattito è un’occasione unica: un confronto aperto, trasparente, un filo diretto tra i cittadini e i candidati a sindaco di Ortona; quanto si tiene a sottolineare, secondo l'intenzione degli organizzatori, è che l'appuntamento non diventi un comizio: non è una passerella politica ma è uno spazio di dialogo, dove i protagonisti saranno gli stessi cittadini chiamati al voto e che necessitano di risposte per le loro domande poste in totale anonimato e selezionate per l'occasione. A moderare questo dibattito costruttivo, ci saranno Antonio Di Carlo e Gianluca Primavera per 66026ilBlog che ogni giorno racconta la città di Ortona attraverso l’informazione.

"L'idea di questo appuntamento - spiegano gli organizzatori - nasce dall’incontro tra informazione e cultura, che percorre una linea precisa: informare con serietà e creare cultura attraverso il confronto per elargire alla città uno strumento concreto con cui avvicinarsi alle elezioni consapevolmente, scoraggiando in qualche modo anche l'imperante astensionismo che troppo spesso si fa strada di fronte ad indecisione e sconforto delle persone. Ma votare è un diritto, conoscere senza filtri anche. Chi governerà? Con quali idee o propositi reali? Le persone necessitano di risposte".