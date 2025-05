Il Nido d'Infanzia comunale "Antonio Gramsci" in Via Berardi a Ortona sabato 10 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30, sarà a disposizione per accogliere le famiglie e presentare i servizi e la struttura, le modalità e i programmi educativi.

I genitori e i bambini potranno recarsi presso il Nido per conoscerlo meglio, informarsi degli aspetti organizzativi e logistici, conoscere il personale che accompagnerà i bambini nei percorsi di apprendimento e nelle iniziative a loro destinate.