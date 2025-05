Open day all'Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale “Renzetti” di Lanciano in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche.

“Un reparto totalmente rinnovato - si legge in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti -, dotato di ogni comfort e un personale attento e professionale vi attendono per farvi conoscere una realtà nuova che può dare moltissimo alle donne in gravidanza o bisognose di cure”.

Appuntamento dalle ore 9 alle 13 di lunedì 5 maggio.