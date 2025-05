Nasce "L'Apostolo", il podcast di Ortona

Sono online i primi due episodi de "L’Apostolo – Il Podcast", una nuova iniziativa pensata per raccontare la città di Ortona attraverso le parole di chi ogni giorno contribuisce a renderla un luogo migliore. Il podcast, che prende il nome dal patrono della città, San Tommaso Apostolo, sarà un punto di riferimento per chi desidera conoscere più da vicino la realtà locale e scoprire le storie dei protagonisti che animano la comunità ortonese.

L’Apostolo, che in greco significa "messaggero", incarna perfettamente la missione del podcast: dare voce a chi lavora, combatte e costruisce per il bene della città. Attraverso interviste e dialoghi con ospiti provenienti dai diversi settori della vita pubblica, tra cui politica, sport e imprese, "L’Apostolo – Il Podcast" esplorerà i temi di attualità che interessano Ortona, dalle sfide quotidiane alle opportunità future.

Nel corso delle puntate, ascoltatori e ascoltatrici avranno l’occasione di ascoltare le voci di sindaci, consiglieri comunali, imprenditori locali, allenatori, atleti, esponenti di associazioni ma anche di chi lavora dietro le quinte per fare di Ortona una città dinamica e vivace. Ogni episodio sarà un’opportunità per scoprire storie ispiranti, progetti innovativi e iniziative che contribuiscono a far crescere la comunità ortonese.

"L’Apostolo – Il Podcast non è solo una raccolta di interviste, ma un vero e proprio strumento per rafforzare il senso di appartenenza e l’identità collettiva di Ortona, mettendo in luce quanto di bello e positivo c’è in questa straordinaria città” - queste le parole dei due fondatori del podcast Luigia D’Alessandro e Marco De Luca Civitarese che aggiungono - “Con l’arrivo di questo podcast, Ortona si arricchisce di una nuova piattaforma di comunicazione, capace di coinvolgere e ispirare chiunque desideri conoscere meglio il proprio territorio e i suoi protagonisti”.

L’appuntamento con le storie che stanno costruendo il futuro di Ortona è sul canale YouTube e sulle pagine social de “L’Apostolo – Il Podcast”.

https://www.youtube.com/@apostolopodcast

https://www.facebook.com/apostolopodcast/

https://www.instagram.com/apostolopodcast/