"Saluto a Papa Francesco", funerali in diretta sul maxischermo del Cinema Zambra

Mentre Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco, in programma per sabato 26 aprile alle ore 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro, anche in Abruzzo ci si organizza al meglio per l'estremo saluto a Jorge Mario Bergoglio, il Papa "inclusivo" entrato nel cuore delle persone.

Nella Sala della Comunità (ACEC) di Ortona, ossia il Cinema Zambra, per coloro che lo vorranno, ci sarà la possibilità di seguire in diretta le esequie del Santo Padre sul grande schermo: verranno trasmesse direttamente dal Centro Televisivo Vaticano a partire dalle 9.30.

"Invitiamo i fedeli a partecipare in segno di raccoglimento e vicinanza all'intera Comunità Ecclesiale; in questo momento di grande commozione e triste per il mondo intero, anche noi di Unaltroteatro siamo presenti per ricordare questo grande uomo ed accompagnare Franciscus, nome con cui vuole essere ricordato, in questo ultimo viaggio" – intervengono Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio.

Ingresso gratuito e possibile fino ad esaurimento posti.