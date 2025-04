"Pedali & Sapori della Costa dei Trabocchi" - Pedalate, natura e gusto lungo la Via Verde

Chi noleggerà una bici presso uno dei punti convenzionati riceverà in omaggio il carnet “Assaggi in Sella”, che consente di accedere a cinque degustazioni gratuite in luoghi selezionati lungo il percorso. Per chi dispone della propria bicicletta, il carnet sarà acquistabile al costo di €10,00.

L’iniziativa è promossa dalla DMC Terre del Sangro Aventino, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e incentivare forme di turismo sostenibile ed è uno degli eventi previsti nell’ambito della Costa dei Trabocchi Experience Week, il contenitore ideato dal GAL Costa di Trabocchi, per avviare la stagione turistica primaverile e lanciare quella estiva.

L’evento si terrà nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio 2025. Le biciclette potranno essere noleggiate tra le ore 9:00 e le 18:00, mentre le degustazioni saranno disponibili dalle 10:00 alle 17:00, con accesso libero e senza necessità di prenotazione. Le tariffe per il noleggio (valide per 4 ore) sono di €15,00 per bici muscolare e €25,00 per e bike, entrambe con il carnet incluso. Il solo carnet è invece acquistabile a parte per chi preferisce usare la propria bicicletta.

Il percorso del gusto prevede cinque tappe golose, ognuna pensata per offrire un assaggio autentico del territorio.

A Ortona, presso Green Road Bike, i partecipanti potranno degustare la nevola ortonese, un dolce croccante e profumato preparato dalla Pro Loco Villa San Nicola.

Proseguendo verso San Vito Chietino, presso la Pasticceria Rosanna Iezzi sarà possibile assaporare i celli pieni, tradizionali biscotti ripieni di mosto cotto e cioccolato, simbolo della pasticceria locale.

Sempre a San Vito, Ebrezza Bistrot Vista Mare accoglierà i ciclisti con un assaggio di pallotte cace e ove, le celebri polpette abruzzesi a base di pane, formaggio e uova, immerse in un ricco sugo di pomodoro.

A Fossacesia, il percorso proseguirà con un calice di Spumante Abruzzo DOC, espressione della qualità vitivinicola locale, prodotto dalla Cantina Eredi Legonziano e servito presso Bottega 94. Infine, a Torino di Sangro, il Ristorante Mare Blù delizierà i visitatori con la sua cozza ripiena, specialità marinara, con un tocco di sapore deciso e tradizionale.

Il carnet "Assaggi in Sella" è acquistabile, oltre che presso i noleggiatori aderenti, anche presso lo IAT di Ortona (Piazza della Repubblica, 9) e l’Ufficio Turistico di San Vito Chietino (SS 16, 24). Per scoprire tutti i dettagli, l’elenco dei punti noleggio e il programma aggiornato, è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa: trabocchiactive.it/eventi/pedali-sapori-23252

Un’occasione perfetta per pedalare tra scorci mozzafiato, antichi sapori e l’autenticità della Costa dei Trabocchi. Pedali & Sapori è molto più di una gita: è un invito a rallentare e riscoprire il gusto del viaggio