Il Cammino di Margherita fa tappa a Roma: un grande evento per il Giubileo 2025

L’Associazione La Storia in Cammino APS di Ortona annuncia con entusiasmo un evento straordinario nell’ambito del Giubileo 2025. Il 19 luglio 2025, l’associazione guiderà una rievocazione storica in abiti d’epoca lungo le vie di Roma, concludendo il percorso con l’ingresso attraverso la Porta Santa, in un momento di profonda spiritualità e condivisione.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, riconoscimento che sottolinea il valore culturale e religioso dell’evento, volto alla riscoperta della tradizione cristiana attraverso il pellegrinaggio e la rievocazione storica.

Questa occasione rappresenta un’opportunità unica per intrecciare storia, fede e tradizione, coinvolgendo pellegrini e appassionati di rievocazioni storiche in un viaggio emozionante attraverso il tempo e la memoria collettiva.

Parallelamente, circa un mese e mezzo prima della giornata giubilare, prenderà il via il progetto MMXXV, un’iniziativa che vedrà il vicepresidente dell’associazione, Francesco Bernabeo, impegnato in un pellegrinaggio per delineare due nuovi percorsi del Cammino di Margherita. Il primo tracciato sarà un anello da Fossa a Fossa, attraversando Cittaducale, Leonessa, Montereale e altri borghi margheritiani. Il secondo collegherà Fossa a Roma, con arrivo previsto proprio il 19 luglio, in concomitanza con l’evento giubilare.

Il percorso sarà documentato in forma di blog, con video dirette dai borghi attraversati e approfondimenti a cura di storici, studiosi, docenti e abitanti locali, che condivideranno racconti e testimonianze sulle radici storiche e culturali dei territori. Questa narrazione dal vivo offrirà un’esperienza coinvolgente per tutti coloro che seguiranno il pellegrinaggio online, rafforzando il senso di comunità e la diffusione del patrimonio margheritiano.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del Cammino di Margherita, finalizzato alla riscoperta di itinerari di fede e cultura, rafforzando il legame tra i territori coinvolti e il grande appuntamento del Giubileo 2025.

Per sostenere il progetto, saranno coinvolte le istituzioni e associazioni di diversi comuni italiani, tra cui la Rete delle città Margheritiane e i comuni di Parma, Piacenza, Viterbo, Firenze e molti altri, oltre a realtà europee connesse al percorso margheritiano, tra cui Oudenaarde, Bruxelles, Gent e Reims. Questo dialogo internazionale contribuirà a rafforzare i legami culturali e spirituali tra le diverse comunità.

“La Storia in Cammino APS è orgogliosa di partecipare a questo significativo evento del Giubileo 2025, unendo la memoria storica alla dimensione spirituale del pellegrinaggio. - ha dichiarato il Presidente Franco Cespa - Con la rievocazione storica nelle vie di Roma e il passaggio attraverso la Porta Santa, vogliamo rendere omaggio ai pellegrini di ieri e di oggi, riscoprendo le nostre radici comuni. Il progetto MMXXV, attraverso il pellegrinaggio del vicepresidente Bernabeo, si inserisce perfettamente in questa visione, aprendo nuovi percorsi del Cammino di Margherita e rafforzando il nostro impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e spirituale dei borghi coinvolti.”