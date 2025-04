«Via Crucis percorso per riflettere sulla vita e aprirsi agli ultimi, agli emarginati e non lasciare indietro nessuno»

“Possiamo immaginare la Via Crucis come un percorso che ci ricorda la passione di Gesù, in cui pregare e riflettere sulla propria vita, sulle sue difficoltà per trovare la forza di superarle ma soprattutto per riflettere e aprirci verso gli ultimi, gli emarginati e mettersi accanto e in ascolto di chi, silenziosamente, porta la propria croce, per non lasciare indietro nessuno”. Così l’arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone ha presentato la Via Crucis cittadina di sabato scorso a Lanciano, organizzata dall’ufficio liturgico dell’arcidiocesi e che apre una settimana densa di appuntamenti soprattutto per il vescovo.

Dopo il raduno in piazza Dei Frentani (chiesa di San Biagio) la Via Crucis guidata da Mons. Cipollone, con le quattordici stazioni che descrivono gli episodi salienti della condanna, il supplizio e infine l'uccisione di Gesù, si è snodata fino in piazza Plebiscito davanti alla Cattedrale della Madonna del Ponte.

Questi i prossimi appuntamenti della settimana che condurrà alla Pasqua:

Martedì 15 aprile alle 10 messa al carcere di Villa Stanazzo.

Mercoledì 16 aprile alle 11 santa messa all’ospedale Bernabeo di Ortona mentre la sera alle 21 il vescovo sarà in cattedrale a Lanciano per il concerto del tradizionale Miserere di Masciangelo eseguito dall’orchestra e coro dell’arciconfraternita San Filippo Neri.

Giovedì 17 aprile alle 10 santa messa crismale nella Cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano. Pomeriggio alle 19 messa “in coena Domini” nella Cattedrale di San Tommaso ad Ortona. La sera alle 22, a Lanciano, benedizione del Cireneo durante la processione degli Incappucciati dell’arciconfraternita di San Filippo Neri.

Venerdì 18 aprile alle 15 azione liturgica in Cattedrale a Lanciano. Alle 20, ad Ortona, Cipollone sarà alla processione del simulacro del Cristo morto e della Beata Vergine Maria Addolorata organizzata dall’associazione Passio Chrtisti. Alla processione dell’Effigie del Cristo Morto dell’arciconfraternita San Filippo Neri a Lanciano alle 19 ci sarà il vicario generale don Angelo Giordano.

Sabato 19 aprile alle 23 veglia nella cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano.

Domenica 20 aprile, Pasqua di Risurrezione, Cipollone celebrerà la messa alle 10.30 nella Cattedrale a Lanciano e sarà presente al tradizionale “Incontro dei santi”. Alle 19 messa nella Concattedrale di San Tommaso Apostolo di Ortona.

“Saranno momenti intensi di profonda riflessione e partecipazione comunitaria, attraverso riti religiosi a cui si aggiungono manifestazioni di fede radicate nella storia e nelle tradizioni locali che danno ulteriore valore alla liturgia pasquale che li guida e da cui hanno vita - commenta il vescovo - i giorni della settimana santa trovano il loro compimento nel triduo pasquale, preceduto dalla messa crismale, momento di grande incontro di tutta la comunità ecclesiale nella quale si esprimono i vari carismi e ministeri in essa presenti. Triduo che si apre con la messa in coena Domini del giovedì in cui si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, prosegue con l’azione liturgica e l’adorazione della croce del venerdì santo e si chiude con la veglia pasquale, madre di tutte le veglie che porta al mattino di Pasqua, che è centro e fulcro di ogni comunità”.