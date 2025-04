Espositori in centro a Canosa Sannita per la Fiera della Domenica delle Palme

È cominciato il conto alla rovescia per il ritorno dell’attesa Fiera della Domenica delle Palme, appuntamento rilanciato dalla nuova amministrazione comunale di Canosa Sannita.

Un evento che viene riproposto dopo anni di assenza, su cui il sindaco Costanza Berardi intende puntare per arricchire il paese di iniziative e sostenere il commercio locale. Ambulanti ed espositori metteranno in mostra le proprie merci domenica prossima tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele: «Invitiamo la popolazione canosina, e non solo, ad essere presente ad una fiera che ha fatto parte per molto tempo delle nostre tradizioni, prima che venisse trascurata per anni», afferma il primo cittadino.

«Per la nostra comunità, che ha già una sua lunga storia tra i grandi mercati del Chietino, sarà un momento importante. Abbiamo voluto fortemente far tornare alla luce la fiera della Domenica delle Palme perché crediamo che il commercio e più in generale l’economia locale possano trarre benefici da simili iniziative. Ci auguriamo», conclude Berardi, «che questo evento diventi nuovamente un appuntamento fisso e di riferimento nel periodo delle festività pasquali».