Presentati nella Chiesa del Purgatorio riti e appuntamenti della Settimana Santa dell'associazione Passio Christi

Gli appuntamenti prenderanno il via domenica 13 aprile, al Teatro Tosti, alle 20.45, con il concerto della Domenica delle Palme "Requiem in re minore K626 " di W.A. Mozart a cura dell'Orchestra Sinfonica Tosti e dell' Associazione Passio Christi, si prosegue mercoledì santo, 16 aprile, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle ore 19, con l'ascolto del Miserere del M° Masciangelo a cura dell'Orchestra e del Coro del Miserere. Giovedì santo nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle 19 Messa in cena Domini al termine Adorazione all'altare della reposizione con un momento musicale.





Venerdì Santo (18 aprile) è previsto un doppio appuntamento con la processione della Desolata e quella del Cristo morto e della beata vergine Maria Addolorata la sera, manifestazioni non solo religiose, ma anche culturali.





La grande novità di quest'anno è che la processione della Desolata si terrà a mezzanotte. Una scelta fatta da don Graziano, parroco di Santa Maria delle Grazie, con l'associazione, come spiega il presidente Scoccimarra, per essere più in linea con il racconto filologico del venerdì santo. La statua sarà portata dai genitori che hanno perso un figlio. Si tratta di un pellegrinaggio della Madonna, un momento penitenziale. Niente più talami che raffigurano i simboli del martirio ,che avverrà cronologicamente piu tardi, e che invece saranno i protagonisti della processione della sera che prenderà il via alle 20 dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

Venerdì santo alle ore 12 Ascolto del Miserere nella cattedrale di san Tommaso Apostolo. Alle 13.30 invece nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie Le Tre ore di agonia, predicatore don Romano Sacchetti missionario del preziosissimo sangue, alle 15.30 celebrazione della passione del Signore.

Gabriele de Guglielmo, tra i soci fondatori di Passio Christi, fa un appello agli ortonesi a unire le forze: "Tutti coloro che vogliono dare una mano e contribuire, possono farlo nell'organizzazione della settimana o prendendo parte alla processione. C'è bisogno infatti di forze nuove ,ed è bello che quest'anno tanti giovani si siano avvicinati alla corale. Si tratta di un evento cittadino e non solo della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e tutti possono contribuire ".