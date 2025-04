Requiem di Mozart per coro e orchestra, appuntamenti a Casalbordino, Ortona, Vasto e Chieti

Un evento imperdibile si terrà martedì 15 aprile alle ore 21:00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, dove, in occasione della Settimana Santa, verrà eseguito in concerto il celebre Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart per soli, coro e orchestra.

L’esecuzione vedrà protagonisti il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, il Coro Novantanove de L’Aquila e il Coro delle 9 di Pescara, accompagnati dall’Orchestra Benedetto Marcello di Teramo.

La direzione del concerto è affidata al Maestro Maurizio Colasanti, mentre le parti soliste saranno eseguite da Tania Buccini (soprano), Antonella La Terra (mezzosoprano), Nunzio Fazzini (tenore) e Hyunsun Kang (basso).

Il concerto del 15 aprile a Vasto è solo uno dei quattro eventi a cui il Coro Histonium, insieme alla Corale Novantanove e al Coro delle 9, parteciperà in occasione del periodo pasquale.

Queste le altre date:

Sabato 12 aprile alle ore 21:00 a Casalbordino , nella Basilica della Madonna dei Miracoli (concerto a cura della Famiglia Casalese ).

alle ore 21:00 a , nella (concerto a cura della ). Domenica 13 aprile (Domenica delle Palme) alle ore 21:00 a Ortona , nel Teatro Comunale Francesco Paolo Tosti (a cura del Teatro Tosti ).

(Domenica delle Palme) alle ore 21:00 a , nel (a cura del ). Gioved ì 17 aprile al Teatro Marrucino di Chieti alle ore 18:00 (a cura del GO - Guardiagrele Opera)

Il 12 e 13 aprile la direzione sarà del Maestro Paolo Angelucci e sarà l’Orchestra Sinfonica Tosti ad accompagnare i tre cori e i solisti.

Dopo mesi di preparazione sotto la guida del Maestro Luigi Di Tullio, il Coro Polifonico Histonium invita tutti i concittadini a partecipare a questo evento. Una buona occasione per immergersi nella profondità del mistero pasquale accompagnati dall'opera iconica del grande compositore austriaco.