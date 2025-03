"Echi di gloria - Due volti del genio beethoveniano" con l'Orchestra Sinfonica Tosti

L'Orchestra Sinfonica Tosti annuncia il prossimo appuntamento della sua stagione concertistica 2025: "Echi di Gloria – Due volti del genio beethoveniano", in programma domenica 30 marzo alle ore 17:30 presso il prestigioso Teatro Tosti di Ortona.

Sotto la direzione del M° Paolo Angelucci, l'orchestra abruzzese, composto da giovani musicisti professionisti, porterà in scena un viaggio musicale nella forza espressiva di Ludwig van Beethoven, uno dei più rivoluzionari e intensi compositori della storia.



Il programma prevede due capolavori assoluti del repertorio beethoveniano:



Ouverture Coriolano, Op. 62



Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore "Eroica", Op. 55



L'Ouverture Coriolano, ispirata alla tragedia di Heinrich von Collin, racchiude in pochi minuti tutta la drammaticità e il contrasto tra orgoglio e redenzione, in un linguaggio musicale potentemente teatrale.



A seguire, la monumentale Sinfonia n. 3 "Eroica", emblema della svolta stilistica e filosofica di Beethoven, che con questa partitura rompe gli schemi della forma sinfonica classica per affermare un nuovo ideale di eroismo, umanità e libertà.



"Echi di Gloria" è più di un semplice concerto: è un'esperienza pensata per avvicinare il pubblico al linguaggio universale della grande musica, offrendo al tempo stesso un momento di riflessione e bellezza condivisa.





Con questa produzione, l'Orchestra Sinfonica Tosti conferma la propria missione: "valorizzare i giovani talenti e contribuire attivamente alla crescita culturale del territorio abruzzese, con una proposta artistica di alta qualità ".