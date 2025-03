Da Ortona a Vasto, nuova tappa per la 'Peregrinatio Sacrae Ampullae'

Nell’anno giubilare della speranza è prevista a Vasto la visita straordinaria, sabato 29 e domenica 30 marzo prossimi, della Sacra Ampolla che contiene la reliquia del sangue sgorgato il 13 giugno 1566 dall'affresco custodito nell'Oratorio del Crocifisso di Ortona.

Per due giorni la reliquia sarà ospitata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore per iniziativa del Coordinamento delle Confraternite Vastesi, presieduto da Nino D’Annunzio, che ha accolto la proposta del parroco Don Domenico Spagnoli e della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone di adesione, in questo tempo quaresimale, alla "Peregrinatio Sacrae Ampullae" dell’Associazione culturale "Anno Domini 1566", in collaborazione con la Basilica Concattedrale San Tommaso Apostolo in Ortona.

“Un pellegrinaggio per far conoscere la nostra reliquia e la sua venerazione fuori da Ortona, e di creare così un legame con la Città del Vasto, favorendo anche un richiamo e un ritorno per il turismo religioso, sia verso l'Oratorio del Crocifisso di Ortona che conserva questa reliquia e l'annessa Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, sia verso la Basilica di San Tommaso, che custodisce le spoglie mortali dell'apostolo”, spiega Giovanni Serano, coordinatore del pellegrinaggio, che si stanno svolgendo durante questa quaresima nelle città di Lanciano, Sulmona e Vasto, nei luoghi dell'Abruzzo che hanno una particolare venerazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Il programma prevede l’arrivo a Vasto sabato 29 marzo alle ore 16:00 con l’accoglienza della Sacra Ampolla in piazza Rossetti, con la presenza del sindaco Francesco Menna. In processione, accompagnata in processione dalle confraternite cittadine, per raggiungere la Chiesa di Santa Maria Maggiore. A seguire la meditazione sulla Passione di Cristo “Le ultime sette parole di Gesù” a cura di Don Nicola Fioriti, assistente delle Confraternite Vastesi in preparazione quaresimale cui farà seguito la recita del Santo Rosario. Alle ore 18:00 la celebrazione della Santa Messa solenne di inizio “Peregrinatio”, concelebrata da Don Roberto Geroldi, custode della Sacra Ampolla, don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore e da Don Nicola Fioriti, parroco di San Marco Evangelista e assistente delle Confraternite Vastesi e animata dalla Corale “Vox Luminae” di Ortona.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa sul canale online “Misericordia TV”.

La Sacra Ampolla sarà esposta in chiesa anche per tutta la giornata di domenica 30 marzo. Infine alle 18:00 la Santa Messa di fine “Peregrinatio” celebrata dal parroco Don Domenico Spagnoli.