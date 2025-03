“Due per uno”, commedia tra risate, amicizia e solidarietà. La compagnia Petali di Teatro a Miglianico con un inno al femminile

Risate, ironia ed eleganza, sono gli ingredienti del nuovo spettacolo della Compagnia Petali di Teatro.

Domenica 9 marzo, in occasione di un evento esclusivo dedicato alle donne, andrà in scena “Due per uno”, una commedia brillante scritta da Margherita D’Onofrio con la regia di Donatella Del Duca ed interpretata da entrambe.

L’appuntamento è fissato per le ore 16.00 nella ex Casa delle Monache a Miglianico, per uno spettacolo che unisce comicità e riflessione, organizzato dalla Pro Loco di Miglianico, da anni protagonista nella valorizzazione della cultura locale.

Amicizia, rivalità e complicità: il femminile oltre gli stereotipi.

In “Due per uno”, le due attrici danno vita a un duo esilarante: due amiche inseparabili, figlie di un’epoca frenetica e iperconnessa, vedono il loro legame messo in crisi dall’arrivo di un uomo. Tra gag scoppiettanti, malintesi e situazioni paradossali, emerge una verità universale: la competizione può incrinare i rapporti, ma è la solidarietà a scrivere il finale.

«Volevamo raccontare le donne senza retorica – spiegano Margherita D’Onofrio e Donatella Del Duca –. con ironia, mostriamo le loro debolezze, ma anche la forza di un’alleanza che supera ogni rivalità. Ridere di noi stesse è il primo passo per riconoscerci. E in questo gioco teatrale, il pubblico ritroverà frammenti di vita vera».

Ironia intelligente, dialoghi sagaci e situazioni grottesche, per una commedia che diverte senza superficialità. Al centro tematiche attuali: dai nuovi modelli relazionali alle sfide dell’essere donna, uno spettacolo che parla al presente.

In sintesi “Due per uno” non è solo teatro: è un invito a ridere delle contraddizioni e a celebrare il potere dell’intesa tra donne. Un pomeriggio per ritrovarsi, emozionarsi e lasciarsi stupire dalla magia della complicità.