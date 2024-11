Teatro Stabile d'Abruzzo in tournÃ©e in Argentina con il Teatro del Sangro

È stata presentata a L'Aquila, in Consiglio Regionale, la tournée in Argentina di 'Grigia Presenza' di Roberto "Tito" Cossa, traduzione e regia Stefano Angelucci Marino, con Rossella Gesini, Giordano Gaspari, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino.

Una nuova produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro.

Presenti il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il vice sindaco dell'Aquila Raffaele Daniele, il vice presidente del Tsa Carlo Dante e Stefano Angelucci Marino.

"Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il presidente Marsilio - di quanto il Tsa sta facendo con il Teatro del Sangro: per il secondo anno consecutivo sono riusciti ad organizzare una prestigiosa tournée in Argentina, anche grazie alla collaborazione del Cram, il Consiglio Regionale degli abruzzesi nel mondo. Questi eventi rafforzano il legame che ci unisce alla comunità abruzzese in Argentina e mostrano alle nuove generazioni le tradizioni, le radici del nostro patrimonio culturale".

"Ringrazio a Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila - ha detto poi Carlo Dante - perché grazie a loro riusciamo ad organizzare eventi e collaborazioni che danno prestigio all'Ente che rappresento".

"Lo spettacolo - ha sottolineato il regista Stefano Angelucci Marino - racconta l'esilio di una famiglia di italiani e dei loro discendenti che lasciano il loro paese natale (l'Argentina) emigrando in Italia, dove aprono un ristorante per sopravvivere. Tutti i membri di questo gruppo familiare risentono dell'impronta della migrazione, pertanto il dubbio e la nostalgia di non appartenere e di non avere una famiglia unita turba la loro dignità individuale. Il tema fondamentale di 'Gris de Ausencia' è la ricerca dell'identità perduta con l'esilio, per l'assenza di opportunità nel proprio Paese, per la mancanza di lavoro e per l'impossibilità di costruire il proprio futuro".

(Ansa Abruzzo)