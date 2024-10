Giovani, competenze, energie del territorio: c'è 'Progress' a Lancianofiera

La partnership tra Regione Abruzzo e Lancianofiera, un nuovo allestimento che trasformerà la visita dei padiglioni in un’esperienza immersiva e 65 espositori qualificati, Progress 2024 è pronta per la sua terza edizione.

Dal 17 al 19 ottobre, i protagonisti della fiera del lavoro, del sociale e della formazione in programma al Polo fieristico d’Abruzzo di Lanciano, saranno innanzitutto gli studenti abruzzesi degli istituti superiori di secondo grado, con i colleghi degli ITS (istituti ad alta specializzazione tecnologica post diploma) e delle Università, insieme ai loro coetanei che arriveranno dal Molise e dalle Marche. Grazie, infatti, alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e al coinvolgimento del mobility partner Tua Abruzzo, sono attesi a Lanciano migliaia di studenti che raggiungeranno Lanciano in treno o in bus e saranno coinvolti in attività interattive e di ascolto in tema di certificazione delle competenze e formazione per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza delle attitudini personali e a scoprire il vasto panorama di percorsi educativi con i relativi sbocchi occupazionali.

“Progress sarà la fiera dell’Abruzzo che coltiva il futuro, che guarda ai giovani, che vuole innovare ed accrescere in competenza e specializzazione. In un mondo del lavoro in continuo mutamento – commenta il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio –, l’esperienza, la professionalità, i progetti innovativi e i corsi di formazione non bastano se non ci si confronta, per queste ragioni Progress mette al centro il networking professionale. Al Polo fieristico di Lanciano, l’unico della Regione, le opportunità e le risorse umane si incontrano. Una particolare attenzione – aggiunge Mercurio - è riservata al mondo della scuola con l’obiettivo di stimolare i giovani ad essere protagonisti del cambiamento senza subirlo, in un mondo chiamato a confrontarsi con l’intelligenza artificiale, le sue opportunità e i suoi rischi.”.

I 65 espositori qualificati, la rete dei servizi per il lavoro e la formazione professionale, l’ampio partenariato pubblico-privato e le sinergie nuove costruite fra Centri per l’impiego regionali, mondo delle imprese, agenzie ed enti di formazione, costituiscono il cuore pulsante di Progress.

La rassegna espositiva sarà suddivisa in aree tematiche di differenti colori e, agli stand si aggiungeranno vetrine virtuali ed originali esperienze attraverso l’uso della realtà aumentata. Sarà allestito un labirinto multimediale, con il coinvolgimento del professor Gianfranco Zaccagnini, docente ed esperto di App innovative, che permetterà di esplorare il ruolo e l'interazione tra multimedialità e multimodalità nell'ambito educativo e delle professioni. Spazio anche alle attività di counseling con laboratori esperienziali alla ricerca dei talenti.

L’inaugurazione della tre giorni fieristica e a ingresso libero, è in programma giovedì 17 ottobre alle 10.30 alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, degli assessori regionali al Lavoro Tiziana Magnacca e alla Formazione e al Sociale Roberto Santangelo, del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Massimiliano Nardocci, del sindaco di Lanciano Filippo Paolini, e delle massime autorità regionali e locali, civili, militari e religiose.

Seguirà uno speech sulla comunicazione istintuale dal titolo “Diventa ciò che sei” interpretato da Giampiero Mancini, attore, regista e actor coach e fondatore laboratorio di formazione attoriale S.M.O LAB del quale è direttore artistico e insegnante.

Ricco e variegato il calendario di appuntamenti: dagli eventi istituzionali che esplorano temi di attualità legati al lavoro e al sociale; al confronto con mondo delle imprese; passando per gli appuntamenti formativi promossi da consulenti del lavoro ed ordini professioni professionali in tema di formazione continua; fino ad arrivare a seminari e workshop con obiettivi pratici di informazione e aggiornamento e concludere con laboratori interattivi, performance espressive e artistiche, simulazioni.

Nei tre giorni, i quindici Centri per l’impiego regionali, insieme all’European employment services (EURES), la rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego coordinata dall'Autorità europea per il lavoro, saranno presenti nello stand della Regione per fornire servizi di informazione, consulenza, orientamento e supporto al reclutamento a chi offre lavoro e a chi lo cerca.

Saranno tante ed interessanti le attività, anche dimostrative ed esperienziali, proposte dalle Forze dell’Ordine e Armate, in tema di conoscenza del lavoro che donne uomini dello Stato svolgono quotidianamente. Presenti, negli spazi espositivi di Lancianofiera: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano con gli Alpini e le forze di protezione civile, Polizia Penitenziaria. Spazio anche alle attività della Polizia Locale e al ruolo nella PA, con un’area dedicata all’interno dello stand del Comune di Lanciano e alle interessanti attività di primo soccorso, con la presenza di associazioni e cooperative di pubblica assistenza tra cui, Croce Rossa, Croce Gialla, Croce Azzurra e Croce Arcobaleno che proporranno simulazioni di intervento sanitario in scenari realistici.

Attenzione anche al sociale e dei servizi educativi ed assistenziali con laboratori pratici per bambini, giovani e adulti e tante attività, proposte dalle cooperative Praticabile e L’Ancora Sociale di Lanciano, per l’inclusione attiva e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

In tema di innovazione e competenze, Tua Abruzzo porterà a Lancianofiera un simulatore di guida che permette di riprodurre l'esercizio di uno o più treni su una linea ferroviaria che potrà essere “sperimentato” dagli interessati. Sarà inoltre possibile ammirare l’antica locomotiva a vapore di inizio Novecento recentemente restaurata e partecipare a momenti di approfondimento con focus sulla cultura della sicurezza, leadership nel mondo del lavoro, consapevolezza del ruolo. Sempre la società di Trasporto Unico Abruzzese proporrà agli studenti visite all’officina manutentiva dei treni di Torre della Madonna a Lanciano, con illustrazione dei macro-processi, delle tecniche manutentive, del database di gestione della flotta dei veicoli; della Stazione ferroviaria Tua di Lanciano in via Bergamo, del centro operativo e della sala formativa dove gli istruttori della Tua, riconosciuti dal massimo organo di controllo in tema di sicurezza ferroviaria (ANSFISA) terranno una lezione introduttiva sul mondo della formazione continua in ambito ferroviario.

Fra i partner la Camera di Commercio Chieti-Pescara che affronterà i temi della sicurezza sul lavoro, della certificazione delle competenze, del “mismatch”, ovvero del mancato incontro tra la domanda di lavoro e le offerte sul mercato, della creazione di impresa e del sistema ITS.

Chi vorrà potrà anche vestire, per un giorno i panni di Dj, Speaker, Tecnico e Giornalista, grazie al contest pensato da Radio Studio 5 con il progetto “Trasmettiamo insieme il futuro, un’opportunità per tutti!” riservato ai giovani tra i 16 e i 30 anni (Info al numero verde 800.70.50.51).

Inoltre, negli spazi dedicati si susseguiranno panel e mini-talk dedicati ad approfondire le diverse tematiche legate all’occupazione: dalle nuove professioni, alla transizione digitale, dall’orientamento, alla competitività, alla formazione continua fino all’impatto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

I cancelli di Lancianofiera saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal 17 al 19 ottobre, l’ingresso è gratuito come la partecipazione a convegni, laboratori e workshop.

Per ottenere il biglietto gratuito, occorre registrarsi sul sito lancianofiera.it.

PROGRAMMA COMPLETO QUI

https://www.lancianofiera.it/tre-giorni-di-esperienze-imperdibili-la-fiera-del-lavoro-del-sociale-e-della-formazione-giorno-per-giorno/