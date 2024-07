Cammino interregionale delle Confraternite, evento di fede e fraternità

La Diocesi di Sulmona-Valva si prepara ad accogliere un evento di grande importanza religiosa e culturale: il XIV Cammino Interregionale delle Confraternite, che si terrà domenica 7 luglio a Sulmona, organizzato dalla Diocesi di Sulmona-Valva e dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia.

La giornata sarà ricca di momenti di preghiera, riflessione e fraternità, con la partecipazione di centinaia di fedeli provenienti da Abruzzo, Molise e altre regioni d’Italia.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza del Cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che presiederà la Santa Messa pomeridiana e la processione conclusiva. Il Cardinale Mamberti sarà a Sulmona fin dalla mattina, per partecipare al convegno dedicato alla figura di Papa Celestino V, che nel mese di luglio di 730 anni fa, proprio a Sulmona, accettò la sua nomina a Papa.

Il convegno si terrà alle 11:00 presso l’Abbazia Santo Spirito al Morrone e vedrà la partecipazione di Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Pietro del Morrone/un sì per sempre a Dio”. Presenti anche il Prof. Avv. Franco Ciufo, Console Onorario della Repubblica di El Salvador, e numerosi esponenti della politica regionale e locale.

“Siamo lieti di poter accogliere questo momento di grazia in Diocesi per poter pregare insieme ai fratelli di Abruzzo e Molise in preparazione al Giubileo, nel quale le Confraternite avranno un ruolo significativo”, afferma Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, “la presenza del Cardinale Dominique Mamberti, inoltre, è un segno di grande attenzione da parte della Santa Sede verso le Confraternite e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito”.

“Il XIV Cammino Interregionale delle Confraternite è un evento importante per la nostra Confederazione”, ha affermato Augusto Sardellone, Vice Presidente Centro Italia della Confederazione; “è un momento di incontro e di crescita per tutte le Confraternite che vi parteciperanno”, ha aggiunto Antonio Di Nino, Vice Coordinatore Abruzzo e Molise della Confederazione, “ma è anche un’occasione per riaffermare il nostro impegno nella promozione della fede e della carità”.

Il convegno sulla figura di Celestino V

Il convegno sulla figura di Celestino V sarà un’occasione per approfondire la conoscenza di questo grande Papa, nato proprio in Abruzzo. Il convegno sarà aperto a tutti e si terrà presso l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, dalle ore 11:30 alle ore 13.00.

La Santa Messa e la processione

La Santa Messa e la processione saranno i momenti centrali del Cammino Interregionale delle Confraternite. La Santa Messa sarà presieduta da S.Em. Rev. Cardinale Dominique Mamberti e la processione si snoderà per le vie del centro storico di Sulmona, con l’icona di Maria Madre della Speranza.

Conclusione

Il XIV Cammino Interregionale delle Confraternite è un evento di grande importanza per la Diocesi di Sulmona-Valva e per l’intera regione ecclesiastica Abruzzo-Molise. È un’occasione per riaffermare la fede e la fraternità, per riflettere sulla figura di Celestino V e per riscoprire le radici cristiane del nostro territorio.