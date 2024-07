Gran finale della rassegna estiva "Donn.Ã¨ entra in gabbia"

Si avvia a conclusione la rassegna estiva curata dall'associazione ETS-APS Donn.e' nella gabbia numero 2 di ZooArt nell'ambito di ZooArtPeace XIX rassegna delle arti contemporanee - città di Ortona.

Il gran finale della rassegna, che è stato un contenitore di laboratori, ospiti speciali e incontri, è affidato a due performer d'eccezione ovvero Alberta Cipriani e Monja Marrone che hanno ideato il reading musical Alice.

L'appuntamento è per giovedì 4 luglio, alle ore 22, in gabbia 2 a ZooArt.

"Alice- raccontano le autrici- nasce con l'idea e la volontà di gridare e cantare di una lotta, quella al patriarcato e per la parità di genere, per troppi considerata una guerra ormai vinta, un'eco di un fastidioso accanimento, quasi un capriccio. Ma è una lotta che in realtà continua a nascondersi in mille forme del quotidiano, della storia e della società, in mille battaglie davanti alle quali tutti e tutte dobbiamo imparare spalancare gli occhi. E allora, tra un canto una risata e un grido, Alice si racconta in tante storie che hanno ancora bisogno di essere ascoltate. Alice vive con una battaglia nel cuore, nella mente, nella pancia: si nasconde nelle pieghe di quello che non vediamo, e grida e batte i piedi per tutto quello che continua a non essere giusto. Alice è una storia, è quella di tutte, è una strega una fata, una madre una puttana. Alice è una donna ma anche un uomo a cui nessuno permette di piangere. "Ormai sei dappertutto", dicono ad Alice, che della sua battaglia "non c'è più bisogno di parlare". Ma Alice parla e continua a parlare. Alice canta le donne i cavalier l'arme gli amori. Perché è solo cantando che si fa esistere il mondo Alice è parole e musica. Alice piange, trangugia, digiuna, è tutte noi, è se stessa, è nessuna".

Ancora presenti in gabbia le operatrici dell'associazione pronte a fornire informazioni a chi volesse saperne di più.

Si ricorda, inoltre, che la gabbia 2 ospita le opere di Stefania Spanò conosciuta da tutti e da tutte come Anarkikka autrice e vignettista. Attivista femminista, negli ultimi dieci anni ha disescritto (neologismo che le ha regalato la linguista Vera Gheno), con un'ironia particolare e forte capacità di sintesi, la realtà della vita delle donne nel nostro Paese. Molto nota tra i movimenti femministi e i Centri AntiViolenza, ne condivide le lotte necessarie perché si arrivi ad essere una società equa e differente.