1Â° maggio al Camping Lido Riccio di Ortona con la festa a sostegno di Radio CittÃ  Popolare Network

Mercoledì 1° maggio, al Camping Lido Riccio di Ortona, si terrà la festa a sostegno di Radio Città Popolare Network. Appuntamento dalle ore 12 alle ore 24 nella suggestiva area naturale ortonese dove si avvicenderanno in consolle tanti Dj: Luchetto, Oscar TrONiK, Filtro Selecta, Coscia Funk, DjStivo, CleanHeart, Romoletto, Slim, Mazz_one, Soulboy, La Perra Matilda, Ras Lion e 99 Cosse. Questi ultimi da tempo hanno un programma a Radio Città di satira e non solo. Ci sarà inoltre la partecipazione, come special guest, di Cuba Cabbal, il noto rapper abruzzese sempre in prima linea nel sostenere la storica emittente, con al seguito Giò Lama ai controlli e ad alternarsi ai microfoni Amambrasa, Devis MOP, Ess Quiss, Filtro Bonomelli e Underground Soul.

Non mancheranno stand gastronomici e possibilità di fare pic nic. Ingresso 5 euro. Radio Città sta vivendo un momento difficile dal punto di vista economico e ha bisogno di sostegno, per continuare a trasmettere e mantenere la sua indipendenza. Da qui l'appello a chiunque voglia attivare donazioni liberali anche solo di 1 euro attraverso Paypal, il conto corrente di Radio Città all'Iban IT92R0843415400000000054782, e altre forme di solidarietà. Oltre che per passare una bella giornata, per questo motivo sarà importante partecipare alla festa del 1° maggio.