Corso gratuito di Web Marketing con Garanzia Giovani

Sono in partenza i corsi di Web Marketing organizzati dalla Pmi Services, Organismo di formazione accredita dalla Regione Abruzzo in collaborazione con .Net.

Il corso è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti al programma nazionale Garanzia Giovani.

Il programma didattico, con lezioni tenute da docenti esperti nel settore, intende fornire le basi teoriche e pratiche per ben gestire realizzare siti web e prodotti web based e definire le basi per una comunicazione online, attraverso contenuti testuali, isolati o associati ad elementi grafici/multimediali, e specifiche azioni per promuovere il posizionamento strategico sul web.

In particolare in aziende di piccole e medie dimensioni (che caratterizzano il mercato locale) il corso potenzierà le competenze della promozione del web a supporto della clientela e della rete vendita.

Il progetto prevede 200 ore di formazione completamente finanziata, che si terranno presso le aule di Pmi Services in Via Pio IX 31 a San Salvo o in laboratorio pratico.