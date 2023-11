Arriva il primo veicolo a metano per il trasporto pubblico locale nel territorio ortonese.

Civitarese Viaggi presenta il Daily EcoTrabocchi Line, il primo veicolo a metano per il trasporto pubblico locale in territorio ortonese.





Un mezzo che sarà attivo sulla linea urbana Ortona – San Vito, al fine di valorizzare la Costa dei Trabocchi e sottolineare l’importanza di una mobilità che sia sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico.





“ Si consolida così lo spirito pionieristico dell’azienda: la prima a dare il via al trasporto urbano ad Ortona, collegando per la prima volta le contrade al centro città nel secondo dopoguerra. - sottolineano dalla Civitarese Viaggi - Da quel momento sono iniziate le tante ‘prime volte’: il primo trasporto extraurbano Ortona - Lanciano per collegare a scuole e servizi limitrofi; il ‘Cito’ come primo autobus urbano ibrido in zona; la prima pedana disabili meccanica su interurbano Scania, per una concreta inclusività anche su tratte a più lunga percorrenza come Ortona-Chieti via autostrada. E poi ancora: il ‘Renault Master’ come primo veicolo elettrico tuttora sul territorio per l’ecologia; la prima flotta di e-Bikes in centro città per un trasporto integrato più green già tre anni fa; i primi tour in zona in continuità con i bus e verso nuovi orizzonti con le e-bikes. “







“ La strada per il futuro, con lungimiranza e cura per il territorio, è tracciata – ribadiscono dalla Civitarese Viaggi - ancora una volta con il Daily EcoTrabocchi Line, primo bus a metano ad Ortona”