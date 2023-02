Il 18 febbraio cena spettacolo con Dario Baldan Bembo all'Hotel Venezia a Vasto Marina

Sabato 18 febbraio Dario Baldan Bembo, uno dei musicisti e compositori più importanti della musica italiana degli anni 70, sarà a Vasto, presso l’Hotel Venezia, per una serata indimenticabile, con una cena insieme all'artista e un concerto davvero imperdibile

DARIO BALDAN BEMBO

Autore di alcuni tra i più grandi successi della musica italiana, Dario Baldan Bembo è un artista multiforme che è stato voluto al pianoforte dall’indimenticabile Lucio Battisti per i dischi "Amore e non amore" e "Umanamente uomo: il sogno" e da Mina per il suo album "Amanti di valore".

Inoltre ha militato anche nell'Equipe84 e ha scritto testi di vere pietre miliari della canzone d'autore italiana, tra cui la splendida e complessa Minuetto, con testo di Franco Califano, portata al grande successo dalla indimenticabile Mia Martini.

Tra le decine di canzoni indimenticabili citiamo anche la splendida Amico cantata da Renato Zero e la sua Amico è, inno all'amicizia scritta nel insieme a Caterina Caselli, che quest'anno compie 41 anni!

L’EVENTO

L’evento si terrà presso l’Hotel Venezia a Vasto Marina in Via Alfonso Marchesani, 6 e prevede una doppia formula:

Cena + Spettacolo al costo di 40 €

Cena + Spettacolo + Pernottamento e colazione al costo di 70 €

INFO E PRENOTAZIONI

388 75511940

0873801475