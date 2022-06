Il Centrodestra scende in campo compatto con Angelo di Nardo candidato sindaco.

Una sfida che vede protagoniste 5 liste, e con loro la presenza di due partiti nazionali, come Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, - partito in cui Angelo di Nardo è un esponente regionale - e la Lega del leader Matteo Salvini.



“Il mio impegno”, spiega Angelo di Nardo, nel suo appello al voto, “è rivolto alla crescita della città. Una Ortona con piu occasioni di sviluppo significa una città con piu lavoro, maggior benessere, e meno povertà. Noi del Centrodestra diciamo basta alla città ferma, legata a pochi interessi di parte. Bisogna liberare la città dalle forze che la vogliono vedere ferma e ossequiosa verso piccolo gruppi di potere ed interessi. Facciamo una Ortona, più ricca e piu forte. Diamo spazio alle persone serie, concrete”, sottolinea infine Angelo di Nardo, “Servono più agricoltura, piu attività commerciali e turistiche. Serve un porto in crescita . Dateci fiducia realizzeremo una Nuova Ortona”.