Tanti auguri a Marisa Evangelista e Panfilo Girinelli per le nozze d’oro

“ E alla fine è andata,



dal 1969 a questa giornata,

tra figli e nipoti,

giorni tristi ed altri gioiosi.

Certo non è stata una passeggiata

e Panfilo e Marisa da molte burrasche per un pelo se la son scampata.

Ma questa è la vita vera:

svegliarsi insieme la mattina

e non temere il sopraggiungere della sera;

e così rinnovare ogni giorno tendendosi per mano

quel fatidico «SI LO VOGLIAMO»





Marisa Evangelista e Panfilo Girinelli Sabato 24 agosto alle 18:30 nella Chiesa chiesetta di Santa Marina a Tollo, davando Padre Giuseppe, che ha celebrato le nozze d’oro, hanno rinnovando la loro promessa d’amore fatta, sempre a Tollo nella chiesa di Maria SS. Assunta, il 24 agosto 1969.





Tanti auguri, dalle figlie Federica ed Angela







dal genero Vittorio Tucci e dai nipoti Martina e DomenicoTucci