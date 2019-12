TANTI AUGURI PER UN FUTURO MIGLIORE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Buon Natale Ortona

Auguri vivissimi a tutti i cittadini di buon Natale. A quelli che si impegnano per un futuro migliore, che dedicano un po’ del loro tempo alla città, che sono partecipi dei problemi, che danno un aiuto a chi è rimasto indietro, o a quanti vivono soli. A chi é in difficoltà e anche a chi ha più fortuna e la vita riserva migliori opportunità. Un augurio speciale ai molti anziani che sono le persone più fragili e che meriterebbero più attenzione. Infine un augurio a Ortona di Buon Natale che la città possa avere un futuro migliore e lo sia per tutti.

PEPPINO POLIDORI CS

