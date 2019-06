ASSUNTA E AMERICO - UN AMORE STUPENDO E RINNOVATO CHE DURA DA 50 ANNI- AUGURI

Un evento che è sempre più raro e forse in via di estinzione e per i più ancronistico ma per chi ha la fortuna di viverlo è straordinario e guardandoli glie lo si legge negli occhi ed è talmente intenso che contagia chi vi assiste ed una lacrima ti scende sul viso , una lacrima di gioia che accompagna la loro meravigliosa e quasi incredula felicità per chi non la vive in prima persona.

Non pensavo di emozionarmi così tanto ma vederli così teneri e così presi dal loro incanto d’amore mi ha preso il cuore e a loro va il mio profondo ringraziamenro per avermi donato una sensazione bellissima che non ritenevo potesse raggiungere una tale intensità.

Credo che i tempi che attraversiamo siano molto lontani da questi valori ma ciò non di meno mi sento di esaltarli ancora come un approdo agognato che comunque non può che far bene ad una società che è abituata a camminare con una tale velocità che a volte non ci si rende conto che renderli vaghi e addirittura affossarli non può che far male.

E’ vero che si può passare come retrogradi e non al passo con i tempi ma fermarsi a riflettere aiuta sicuramente perché come dice un detto che ritengo abbia ancora il senso datogli dai nostri nonni ossia : “ la fretta è una cattiva consigliera “.

Naturalmente questa breve riflessione non vuole avere nessun intento se non quello di descrivere una emozione così intensa che un evento del genere mi ha procurato e che sinceramente non pensavo potesse prendermi così tanto.

Puo’ darsi che sia successo perché sono miei cari amici ma credo che ci sia qualcosa di più, di molto di più, credo ci sia un messaggio d’amore così intenso che ti prende quando lo vivi anche solo come spettatore , figuriamoci se si è i protagonisti principali.

Amici carissimi a voi va un grande augurio di AMORE per il prosieguo del vostro cammino e siate fieri di aver contribuito a fermare il tempo per qualche ora e di aver posto l’attenzione , se pur per brevissimo tempo, ad un valore inestimabile per tutta la società.

AMERIGO GIZZI