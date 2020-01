Ancora in trasferta il Victoria Cross Ortona nella prima di ritorno

Domenica 12 gennaio, alle 14.30, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta il Rocca San Giovanni nella gara valevole per la prima giornata di ritorno. La squadra di Mister Palmieri è chiamata al riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa e soprattutto fare punti per risalire la china il prima possibile. I ragazzi si sono allenati bene questa settimana, come sempre, e sono vogliosi di riportare a casa un risultato positivo.