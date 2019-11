UN PAREGGIO CHE STA STRETTO ALLA VIRTUS ORTONA

È sempre un piacere assistere alle gare giocate dalla Virtus Ortona perché non ci si annoia mai ed anzi si apprezza dal vivo la voglia di vincere che non viene mai meno nonostante le sfortune che la stanno bersagliando dall’inizio del Campionato.

Anche oggi , purtroppo , abbiamo assistito all’ennesimo infortunio capitato , questa volta , al giocatore più rappresentativo e parliamo del n. 10 Di Domizio . Chi conosce il valore di questo atleta si rende conto cosa significa dover farne a meno ma nonostante tutto la compagine di Mister Antonucci non si è pianto addosso ed ha sfoderato una prestazione di tutto rispetto che ci fa storcere il naso solo per il risultato , il pareggio di 0-0 , che infatti non rispecchia affatto quanto espresso dalle due squadre che ha visto una netta prevalenza di quella Ortonese che più volte è andata vicino al vantaggio.

Purtroppo e non da oggi manca un realizzatore di peso in avanti che faccia anche da sponda per gli inserimenti di Di Domizio e di Cisse’ che potrebbero diventare devastanti per qualsiasi difesa avversaria se opportunamente supportati.

Comunque , ripeto , recarsi allo stadio per vederli giocare non è mai noioso perché si percepisce in tutta la squadra e l’ambiente davvero la voglia di ben fare ed anche quando non ci riesce si è comunque soddisfatti.

La formazione della Virtus :

1- Zampacorta v. 6 - ordinaria amministrazione, mai impegnato.

2- Galasso - v. 7 , non concede nulla all’avversario e spinge anche, bravo.

3- Micaroni - v. 6,5 , fa il suo senza affanno.

4- Grossi - v. 7 , dirige e tampona a centrocampo, fulcro in questa zona nevralgica.

5- Cirillo - v. 7 , avversario ostico e scorretto ma gli mette la musuerola.

6- Palanza - v.7 , una sicurezza .

7- Ciampoli - v. 7 , grande tecinica ed a volte funambolico , deve cercare di più il fraseggio dei compagni.

8- Altobelli - v. 7,25 , una gara puntigliosa e di sostanza , una lieta sorpresa , almeno a questi livelli .

9 - Esposito - v. 6,5 , si da’ molto da fare ma in fase conclusiva è carente , ha bisogno di esperienza e di minutaggio , si farà.

10- Di Domizio - nc , 10 minuti soltanto prima dell’infortunio.

11- Cisse’ - v. 7 - mette in soggezione l’intera retroguardia avversaria, nota lieta perche' non si fa ne’ espellere e ne’ ammonire, spero continui così.

13- Siboldi - v. 6,75 - sostituisce Di Domizio , da, sa dare la giusta carica ai suoi il suo contributo.

Allenatore - Antonucci v. 7,5 , dispone la squadra ottimamente e si vede , peccato per l’infortunio al suo calciatore migliore.Sa dare la giusta carica ai suoi calciatori , bravissimo.

Amerigo Gizzi