Trasferta ostica in terra pugliese. La Sieco incontra la Materdomini Castellana Grotte

Seconda trasferta per gli Impavidi che domenica 10 ottobre alle ore 18.00 saranno impegnati in Puglia a Castellana Grotte contro la

Materdominivolley.it. Castellanesi a quota tre punti, conquistati contro la Pool Libertas Cantù (vittoria al tie-break) e Olimpia Bergamo (sconfitta al tie-break). Una squadra fisica e di esperienza che vede

nel suo roster pezzi da novanta quali lo schiacciatore ex Sieco Alessio Fiore, il centrale Stefano Patriarca, l’opposto Roberto Cazzaniga e lo schiacciatore Mattia Rosso. Perfetto equilibrio i precedenti tra le due

formazioni. In dieci incontri, le vittorie sono cinque a testa, ventuno set vinti e ventuno set persi per ciascuna.

Coach Nunzio Lanci: «Affrontiamo una squadra ben attrezzata per questo campionato che fa dell’esperienza dei suoi giocatori il proprio punto

forte. La preparazione in palestra prosegue al meglio. La nostra volontà è quella di proseguire il nostro cammino anche se i nostri saranno avversari ostici. Andremo in Puglia a giocare la nostra gara, dando il

massimo per ottenere il massimo pur rispettando l’avversario»

Anche per questa giornata la tifoseria dei DRAGONI organizza la trasferta in puglia. Per informazioni è disponibile il numero 347 930

1009 (Vincenzo). La gara verrà trasmessa in diretta streaming su YouTub

(​ https://youtu.be/UZgGjuuR_DU)

e sul sito

www.impavidapallavolo.it.

Queste le altre gare della quarta giornata di andata:

Synergy Mondovì – Peimar Calci

Olimpia Bergamo – Emma Villas Aubay Siena

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte

Kemas Lampiel Santa Croce – Conad Reggio Emilia

Geosat Geovertical Lagonegro – Sacra Italia Chef Centrale Brescia.

Classifica: Sieco Ortona 9, Sacra Itali Chef Centrale Brescia 7, Kemas

Lampiel Santa Croce 6, Conad Reggio Emilia 6, Peimar Calci 6, Emma

Villas Aubay Siena 5, Olimpia Bergamo 5, Geosat Geovertical Lagonegro 3,

BCC Castellana Grotte 3, Materdominivolley.it Castellana Grotte 3, Pool

Libertas Cantù 1, Synergy Mondovì 0.

C.s.