La SIECO ospita Cantù con il sogno di mantenere ancora la testa della classifica.

La Sieco gioca d’anticipo questa terza giornata di campionato. Sabato 2 novembre, alle ore 20.30 gli impavidi, ancora imbattuti, affronteranno la Libertas Cantù, reduce da una sconfitta al tie-break in casa della Materdomini Castellana Grotte, che le è valsa il primo punto della stagione.



È una formazione rinnovata, quella canturina che ha scelto di puntare sull’esperienza dell’opposto cubano Poey (197 centimetri d’altezza e 1278 punti in Serie A per lui) e del centrale Monguzzi. Di contro in banda c’è la freschezza del giovane schiacciatore italo-brasiliano Motzo, arrivato in estate dal progetto Club Italia.



A guardare le statistiche, i precedenti tra le due squadre sono ben dodici e gli abruzzesi sono in vantaggio. Nove le vittorie ortonesi e, naturalmente, tre quelle canturine. Solo due le gare durate cinque set, entrambe a favore della SIECO.



Il Direttore Generale Andrea Lanci: «Dopo due grandi prestazioni, i ragazzi sabato sera hanno l’opportunità di rimanere in testa alla classifica. Non sarà facile perché Cantù avrà voglia di riscattare le due sconfitte patite in questo avvio di campionato ma dopo aver seguito i ragazzi durante questa settimana di allenamenti sono molto fiducioso. L’intensità degli allenamenti è stata buona e la loro concentrazione è rimasta inalterata».



Arbitri dell’incontro i signori Zingaro Riccardo, di Foggia e Di Bari Pierpaolo, Brindisi. Al tavolo del refertista elettronico siederà Dario Di Florio mentre addetto al video-check Fabi Emanuela.



Per chi fosse impossibilitato a seguire la partita con noi al palazzetto, la Lega Pallavolo di Serie A ha messo a disposizione una diretta streaming gratuita di tutti gli incontri. Dopo un paio di sfortunati tentativi, macchiati da diversi problemi tecnici, cambia la modalità per seguire le gare. La diretta streaming verrà quindi offerta, con una migliore qualità delle inquadrature e delle informazioni sul video, sulla piattaforma YouTube. Il link per seguire la gara interna tra Ortona e Cantù è dunque https://youtu.be/9d-SgvEcWBs. I link ed il video stesso della partita sono comunque disponibili sul nostro sito ufficiale www.impavidapallavolo.it