La SIECO a Reggio Emilia con la voglia di dare il massimo

Bisogna ammetterlo. Quella di domenica scorsa contro la Synergy Mondovì, nella prima giornata di campionato è stata una bella prestazione. Si è vista in campo una buona Sieco, capace di un gioco spumeggiante ed efficace contro un club che darà filo da torcere a molti sestetti

durante questa stagione. Il cammino però è lungo e bisogna fare di tutto

per mantenere questa intensità, senza mai abbassare la guardia. Il buon avvio deve dare fiducia nei propri mezzi senza allentare troppo la tensione per evitare cali di prestazione, così come avvenuto nel terzo

set quando gli Impavidi lasciano strada agli avversari bravi a recuperare uno svantaggio considerevole, riuscendo addirittura a chiudere il parziale a loro favore.

Archiviata dunque la prima, testa e cuore vanno alla prossima avversaria, la Conad Reggio Emilia dell’ex impavido Ludovico Dolfo, reduce anche lei da una buona prestazione che le è valsa una vittoria da

tre punti in quel di Cantù, dove i padroni di casa hanno dovuto cedere le armi con il punteggio di 1-3. Squadra solida e ben costruita quella degli emiliani che, oltre il già citato Dolfo, possono contare su tre elementi di grande esperienza quali il gigante Zingel Aidan, centrale di

207cm che prima di questa stagione aveva sempre giocato in Superlega.

Anche il suo compagno di reparto Mattei arriva dalla Superlega, nellospecifico da Siena. Dalla massima serie arriva anche il palleggiatore Pinelli che nella scorsa stagione ha giocato con la Calzedonia Verona.

Il libero Alessandro Toscani è pronto a raccogliere il guanto di sfida:

«Ci stiamo allenando al meglio per preparare questa sfida con Reggio e per tentare di continuare questo nostro momento positivo. Con la Conad sarà durissima perché anche loro arrivano da una buona vittoria in

trasferta e di certo giocheranno al massimo per regalare una gioia casalinga ai propri tifosi. Naturalmente sono contento non solo della mia prestazione di domenica ma di quella di tutta la squadra. È stato frutto di un buon allenamento in settimana. Adesso incrociamo le dita e

continuiamo a lavorare duro.»

Chi volesse seguire i propri beniamini può aggregarsi alla tifoseria de “I Dragoni” che hanno organizzato la prima trasferta per dare man forte a Coach Lanci & Co anche in “territorio ostile”. Per ricevere informazioni è disponibile il numero di telefono 347 930 1009 (Vincenzo).

Al contrario, per chi preferisce rimanere comodo sul divano, quest’annola Lega Pallavolo di Serie A, ha dato la possibilità di seguire la A2 e la A3 gratuitamente con dirette streaming disponibili sul sito

www.legavolley.tv . Il sistema è tuttavia ancora in fase di rodaggio.

Alcuni problemi tecnici, non imputabili né alle singole società né alla Lega Pallavolo, durante la prima giornata hanno compromesso la godibilità degli eventi ma si sta già provvedendo a rettificare e migliorare il servizio.

Appuntamento dunque a sabato 27 ottobre, ore 18.00 per gustare insieme questa nuova sfida della Sieco. Arbitri dell’incontro i signori ORANELLI Alessandro (Spoleto) e ROLLA Massimo (Cortona). Videocheck BIASIN Luca,

Addetto al segnapunti elettronico ROSSI Daniele.



Queste le altre gare in programma:

Synergy Mondovì – Kemas Lampiel Santa Croce

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Pool Libertas Cantu

Sacra Italia Chef Centrale Brescia – Emma Villas Aubay Siena

Peimar Calci – Olimpia Bergamo

Geovertical Geosat Lagonegro – BCC Castellana Grotte

Classifica:​ Kemas Lampiel Santa Croce 3, Conad Reggio Emilia 3,​ Sieco

Ortona 3, Olimpia Bergamo 3, Emma Villas Aubay Siena 2, BCC Castellana

Grotte 2, Peimar Calci 1, Geosat Geovertical Lagonegro 0, Pool Libertas

Cantù 0, Materdominivolley.it Castellana Grotte 0.